AEP nu a rambursat 912.000 de lei din fondurile de campanie, invocând donații cu surse neclare Nicușor Dan anunță că va contesta decizia și explică modul în care au fost cheltuiți banii din campania prezidențială.

Controversa privind rambursarea cheltuielilor electorale ale lui Nicușor Dan escaladează, avocatul Gheorghe Piperea susține că ANAF ar trebui să îl execute silit pe fostul candidat la Președinție. În opinia sa, suma de 912.000 de lei pe care AEP a refuzat să o returneze ar proveni din donații cu surse neidentificate, ceea ce ar declanșa obligații fiscale importante.

Avocatul afirmă că decizia AEP pune problema unor posibile nereguli privind finanțarea campaniei electorale.

Acesta declară că „Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat să îi restituie lui Nicușor-Daniel Dan suma de 912.000 lei, pe motiv că sunt bani din donații ai căror donatori NU POT FI IDENTIFICAȚI.

Înseamnă că (cel puțin) această sumă este un venit din surse NEIDENTIFICATE.

Potrivit Codului fiscal, veniturile din surse neidentificate sunt impozitate cu 70%. Dintr-o singură mișcare, fiscul poate colecta de la Dan cam 643 de mii de lei. Dacă vrea, desigur. Pe Iohannis, fiscul l-a păsuit vreo 10 ani de banii încasați ilegal din chirii pe cele 6 case obținute din meditații – nici acum nu l-a executat silit de-a binelea.

Mai mult, suma de 912.000 lei poate fi confiscată pentru că provine dintr-un comerț ilicit cu o emoție gregară: frica.

Plus obsesia războiului hibrid. Go fisc, go.”

Declarațiile avocatului au stârnit reacții în spațiul public, mai ales în contextul în care AEP a confirmat deja că o parte din donații nu au avut surse clar identificate.

Gheorghe Piperea afirmă că suma neachitată reprezintă o diferență minoră în raport cu totalul cheltuielilor, însă consideră că decizia AEP este greșită și trebuie atacată în justiție.

El explică: „Banii au venit acum vreo două sau trei zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane și jumătate împrumutați, și două milioane și jumătate donați. Deci dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toți banii pe care i-am cheltuit, aș fi rămas cu două milioane și jumătate și s-ar fi pus problema ce fac cu ei”.

Nicușor Dan spune că urmează un litigiu de durată: „AEP-ul mi-a restituit 60 de milioane, deci cu un milion de lei mai puțin, aproximativ. Deci după ce voi plăti cele 58 de milioane și jumătate împrumuturi, vor rămâne un milion și jumătate, restul de un milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul, o să contestăm asta, o să fie un proces și procesul ăsta va dura, așa cum știu eu instanțele de contencios, cam doi ani. Deci vorbim de un milion și jumătate acum și un milion eventual peste doi ani”.

Nicușor Dan își reafirmă intenția de a direcționa sumele rămase către proiecte civice, însă nu vrea să decidă singur destinația acestora.

„În mediul ONG există civic și social, sunt mulți bani pentru că e mult mai emoțional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficient bani pentru zona civică. (…) N-aș vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs, deci o să mai dureze”, spune acesta.

Ce urmează

Litigiul cu AEP ar putea dura aproximativ doi ani, potrivit estimărilor lui Nicușor Dan, perioadă în care suma contestată rămâne blocată. În paralel, rămâne de văzut dacă ANAF va analiza sau nu posibilitatea de a impune o taxă de 70% pe suma considerată de AEP drept provenind din surse neidentificate.