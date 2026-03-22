Potrivit informațiilor transmise de autorități, hoții au pus la punct o metodă prin care reușesc să blocheze cardul bancar în bancomat și să obțină codul PIN al utilizatorului.

Tehnica presupune introducerea unui fir subțire, de obicei din nailon, în fanta bancomatului. Procedura pare normală pentru utilizator, însă în momentul în care introduce PIN-ul și încearcă să finalizeze operațiunea, apare o eroare, iar cardul nu mai este eliberat.

În acel moment intervine o altă persoană, care pretinde că vrea să ajute sau că ar avea legătură cu banca. Aceasta îi sugerează victimei să reintroducă PIN-ul, sub pretextul că este o eroare tehnică.

Astfel, infractorul observă codul și îl reține. După ce persoana păgubită pleacă, crezând că bancomatul are o problemă, hoțul scoate cardul cu ajutorul firului și retrage bani din cont.

Această metodă se bazează pe faptul că operațiunea pare legitimă până în momentul blocării cardului. Mesajele de eroare sau blocarea temporară a tranzacției pot crea confuzie și îi pot face pe utilizatori să accepte ajutorul unor persoane necunoscute.

Autoritățile atrag atenția că nicio bancă nu trimite reprezentanți în apropierea bancomatelor pentru a oferi asistență directă, iar solicitarea introducerii PIN-ului în prezența altcuiva reprezintă un semnal de alarmă.

În astfel de situații, recomandarea este ca persoana să nu mai introducă PIN-ul și să contacteze imediat banca sau să utilizeze un alt bancomat.

Pe lângă metoda firului de nailon, autoritățile semnalează și alte tehnici folosite pentru a fura datele bancare. Printre acestea se numără montarea unor dispozitive pe bancomate pentru copierea datelor de pe card sau camere ascunse care filmează tastatura.

În unele cazuri, infractorii pot modifica cititorul de card sau pot instala componente suplimentare care rețin temporar cardul. Aceste metode sunt concepute pentru a părea cât mai greu de detectat de către utilizatori.

Pentru a preveni astfel de situații, autoritățile recomandă ca utilizatorii să verifice bancomatul înainte de utilizare și să evite introducerea cardului dacă observă elemente suspecte.

De asemenea, este important ca PIN-ul să nu fie introdus în prezența altor persoane și să fie acoperită tastatura în momentul tastării. În cazul în care cardul rămâne blocat, utilizatorii sunt sfătuiți să contacteze banca și să nu accepte ajutor din partea unor persoane necunoscute.