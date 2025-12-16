Balanţa de plăţi a României a înregistrat în 2024 o deteriorare semnificativă a contului curent, care a ajuns la un sold negativ de 28,853 miliarde de euro, faţă de 21,497 miliarde de euro în anul precedent, indică datele BNR.

Potrivit Raportului anual privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională publicat de Banca Naţională a României, deficitul de cont curent a reprezentat 8,2% din PIB, în creştere de la 6,7% în 2023, confirmând revenirea pe un trend ascendent a dezechilibrelor externe.

Conform analizei băncii centrale, mai mult de jumătate din majorarea cu 1,5 puncte procentuale a deficitului raportat la PIB a provenit din diminuarea excedentului balanţei serviciilor, care a avut o contribuţie negativă de 0,8 puncte procentuale.

La evoluţia nefavorabilă au contribuit, de asemenea, restrângerea surplusului veniturilor secundare, cu un impact de minus 0,5 puncte procentuale din PIB, precum şi deteriorarea balanţei bunurilor, care a adăugat încă 0,3 puncte procentuale la deficit.

BNR explică faptul că evoluţia nefavorabilă a balanţei de plăţi din 2024 a fost determinată în principal de factori interni. Instituţia arată că încetinirea creşterii economice, relaxarea politicilor fiscale şi sincopele în accesarea fondurilor europene au avut efecte cumulate asupra dezechilibrelor externe.

Relaxarea fiscală a dus la accentuarea deficitului bugetar, la reducerea competitivităţii externe şi la creşterea cererii pentru bunuri şi servicii din import. În acest context, relaţiile economice cu nerezidenţii au reflectat o creştere a deficitului de cont curent, o diminuare a excedentului contului de capital şi un volum mai redus al principalelor surse stabile de finanţare, precum investiţiile directe şi cele de portofoliu.

Pe ansamblu, contul curent şi contul de capital au cumulat în 2024 un deficit de 23,6 miliarde de euro, cu aproape 87% mai mare decât în anul anterior, potrivit BNR.

Deficitul de cont curent a crescut cu aproximativ 34%, după ce în 2023 se redusese cu aproape 20%, în timp ce excedentul contului de capital s-a diminuat cu peste 40%, după o creştere semnificativă în anul precedent.

Din punct de vedere geografic, aproximativ 93% din deficitul de cont curent şi aproape 90% din excedentul contului de capital au provenit din tranzacţiile cu statele din Uniunea Europeană.

În cadrul acestora, relaţia cu zona euro a avut cea mai mare pondere, deficitul aferent reprezentând circa 63% din totalul înregistrat în relaţia cu UE, indică raportul BNR.

În acelaşi timp, contul financiar a continuat să înregistreze fluxuri nete pozitive pentru al nouălea an consecutiv, atingând 19,9 miliarde de euro.

Acestea aproape s-au dublat ca valoare şi au crescut ca pondere în PIB de la 3,1% la 5,6%, fiind generate în principal de acumularea de pasive sub formă de investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii, în special împrumuturi şi depozite, majoritar din relaţia cu Uniunea Europeană.