Ministerul Energiei a anunțat că ministrul Bogdan Ivan a decis formarea de urgență a unei celule de criză, cu rolul de a urmări în permanență evoluția situației și de a stabili soluții pentru ca funcționarea să fie reluată cât mai rapid și în condiții de siguranță, la parametri normali. Mesajul a fost transmis public de instituție.

„Ministrul Bogdan Ivan a dispus de urgenţă constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor necesare pentru reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, la parametrii optimi şi în cel mai scurt timp posibil”, se arată într-un mesaj publicat de minister.

Conform analizelor făcute în cadrul celulei de criză, revenirea la regimul normal este estimată până cel târziu pe 11 ianuarie, ora 12:00, pentru întreaga rețea de termoficare. Conducerea unității a precizat că efectele se vor simți gradual, în funcție de zone și de distanța față de sursa de producție:

reducerea temperaturii „va fi resimţită treptat şi diferenţiat, în funcţie de distanţa faţă de sursă şi de poziţionarea punctelor termice în reţea”.

Electrocentrale Craiova se află în insolvență din 15 decembrie, context care afectează capacitatea de operare și accesul la finanțare pentru investiții de modernizare. Ministerul Energiei reamintește că, anterior sezonului rece, a încercat să obțină finanțare suplimentară pentru menținerea funcționării centralei.

„Ministerul Energiei a acţionat preventiv: încă din luna septembrie, a fost publicată în transparenţă decizională propunerea de alocare a 350 milioane lei, sumă solicitată prin memorandum Guvernului României, destinată susţinerii funcţionării termocentralei Craiova şi pregătirii acesteia pentru sezonul rece. Fondurile nu au fost aprobate”, se mai arată în comunicat.

Din totalul de 350 milioane lei, aproximativ 20 milioane lei ar fi fost utilizate pentru înlocuirea unor echipamente vechi de peste jumătate de secol, inclusiv achiziția a trei cazane de apă fierbinte (CAF) de 30 MW fiecare, destinate modernizării sistemului.

Pe partea investițională, compania a beneficiat prin PNRR de 162 milioane euro pentru construirea unei centrale noi pe gaze, în cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de 295 MW și termen de finalizare în august 2026. Contractul fusese semnat în 2023, însă proiectul a fost ulterior abandonat, din cauza eșecului tuturor procedurilor de licitație derulate, potrivit sursei citate.