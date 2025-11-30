Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a prezentat duminică imagini live de pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș, unde lucrările avansează vizibil. El a transmis că turnarea betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia a fost finalizată, iar în scurt timp va începe aceeași operațiune și în galeria destinată sensului Sibiu–Pitești.

Potrivit explicațiilor sale, acest pas marchează o etapă importantă într-unul dintre cele mai dificile puncte tehnice ale întregului proiect.

Șeful CNAIR a precizat pe Facebook că, pentru turnarea betonului rutier în tunel, sunt folosite utilaje speciale adaptate acestui tip de structură.

El a subliniat că tunelul Momaia are o lungime de 1,35 kilometri și este alcătuit din două galerii unidirecționale, fiind primul tunel rutier din România săpat utilizând noua metodă austriacă.

Cristian Pistol a mai menționat că progresul fizic pe întreaga secțiune 4, care măsoară 9,8 kilometri, a ajuns la 82%, ceea ce confirmă ritmul intens al lucrărilor.

„Imagini live de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș! S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești-Sibiu) a tunelului Momaia. În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de a doua galerii (sensul Sibiu-Pitești). Pentru acest tip de operațiune sunt folosite utilaje speciale. Tunelul Momaia, în lungime de 1350 m, este format din două galerii unidirecționale, și este primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă. Pe întregul șantier al secțiunii 4 (9,8 km) a autostrăzii Sibiu-Pitești progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%”, a scris Cristian Pistol pe Facebook, alături de filmarea de la fața locului.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată elementul lipsă din infrastructura care conectează rapid Transilvania de sudul țării și, implicit, de Portul Constanța. Traversarea Carpaților face ca lucrările să fie complexe și costisitoare, însă finalizarea proiectului este esențială pentru fluidizarea traficului pe Valea Oltului și pentru creșterea siguranței rutiere.

Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș este una dintre cele mai solicitante, deoarece include structuri speciale a căror finalizare condiționează ritmul întregului traseu.

În privința termenelor, contractul pentru secțiunea 4 are ca dată oficială de finalizare anul 2027. Cu toate acestea, directorul CNAIR a afirmat că, dacă mobilizarea actuală se menține, traficul ar putea fi deschis încă din 2026, un scenariu considerat realizabil în contextul progreselor înregistrate.

Pentru finalizarea completă a autostrăzii Sibiu–Pitești, rămân critice secțiunile montane 2 și 3, care au termene contractuale de finalizare în 2028.

Estimările optimiste indică posibilitatea inaugurării acestora până la finalul acelui an, însă există și scenarii care extind calendarul până în 2029, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele condiționări tehnice sau de mediu.