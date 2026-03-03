Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a pus la dispoziția antreprenorilor amplasamentul loturilor 1D Joseni–Ditrău și 2A Ditrău–Grințieș ale Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a precizat că predarea amplasamentelor pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii, mult înainte de termenele stabilite inițial, reprezintă o realizare importantă a echipei CNIR, potrivit postării de pe pagina de Facebook a instituției.

Lotul 1D, care avea termen de predare luna octombrie, și lotul 2A, cu termen august, permit constructorilor să înceapă activitățile pregătitoare execuției, inclusiv organizarea de șantier și amenajarea drumurilor tehnologice.

Lotul 1D Joseni–Ditrău, parte din secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin, are 14,4 km și se află în județul Harghita.

Pe traseu vor fi construite 21 de structuri, printre care trei ecoducte pentru fauna sălbatică, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul 2A. Lucrările vor fi executate de asocierea Danlin XXL (lider) – Groma Hold – Intertranscom Impex S.R.L., cu supervizarea IRD ENGINEERING.

Lotul 2A Ditrău–Grințieș are 37,9 km, include 63 de structuri și 19 tuneluri, și va fi realizat de asocierea SA&PE CONSTRUCT (lider) – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO ASFALT D.O.O – SPEDITION UMB, sub supervizarea TPF INGINERIE SRL.

Astfel, constructorii au acces complet la șantier și pot începe imediat organizarea lucrărilor, pregătind terenul pentru construcția efectivă a ambelor loturi ale Autostrăzii A8.

„𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐮 𝐌𝐮𝐫𝐞𝐬̦-𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐮 𝐍𝐞𝐚𝐦𝐭̦: 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐚𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟏𝐃 𝐬̦𝐢 𝟐𝐀

🚧 Compania Națională de Investiții Rutiere, prin supervizorii desemnați, a pus, astăzi, la dispoziția antreprenorilor, amplasamentul loturilor 1D Joseni-Ditrău și 2A Ditrău-Grințieș pe Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.

📑,,Predarea amplasamentului pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii A8, cu mult înainte de termenele stabilite, este o reușită a echipei CNIR, iar din acest moment constructorii pot începe activitățile pregătitoare execuției, precum organizarea de șantier și amenajarea drumurilor tehnologice. În cazul lotului 1D, termenul pentru predarea șantierului era stabilit pentru luna octombrie, la 10 luni de la Ordinul de începere a proiectării, iar pentru lotul 2A, luna august, în termen de 14 luni de la începerea etapei de proiectare”, a precizat Directorul General al CNIR, Gabriel Budescu.

ℹ️Lotul 1D Joseni-Ditrău face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului-Leghin, se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 km. Pe traseu vor fi construite:

-21 structuri (poduri și pasaje) din care trei ecoducte pentru permeabilitatea animalelor

-un nod rutier la Joseni

-descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș, pentru a se asigura funcționarea independentă.

🦺 Constructor: Asocierea Asocierea Danlin XXL(Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex S.R.L.

Supervizor: IRD ENGINEERING.

ℹ️Lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km), cel mai lung lot al Autostrăzii Unirii, include 63 de structuri și 19 tuneluri.

🦺 Constructor: Asocierea SA&PE CONSTRUCT (LIDER) – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO ASFALT D.O.O – SPEDITION UMB.

Supervizor: TPF INGINERIE SRL”, se arată în postarea făcută de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).