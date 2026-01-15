Aurul și argintul au încheiat anul 2025 la niveluri record, după creșteri spectaculoase, iar administratorii de fonduri estimează că metalele prețioase ar putea atinge noi praguri în 2026, susținând că cererea este stimulată de constrângeri pe partea de ofertă, tensiuni geopolitice și temeri privind independența băncilor centrale, potrivit CNBC.

Luni, 12 ianuarie, aurul a depășit pragul de 4.600 de dolari pe uncie, după ce au apărut informații conform cărora Jerome Powell, președintele Rezervei Federale a SUA, ar fi vizat de o anchetă penală legată de renovarea sediului Fed, proiect evaluat la 2,5 miliarde de dolari.

Până miercuri dimineață, aurul spot a continuat să urce, fiind tranzacționat în jurul valorii de 4.633,46 dolari pe uncie. În paralel, argintul spot a depășit pentru prima dată pragul de 90 de dolari pe uncie, fiind tranzacționat la circa 90,42 dolari, în creștere cu 3,5%.

Daniel Casali, partener pe strategie de investiții la Evelyn Partners, un administrator britanic de avere, a explicat că echipa sa are o perspectivă foarte pozitivă asupra aurului și argintului. El a arătat că instabilitatea geopolitică, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022 până la anunțurile privind așa-numitele tarife de „ziua eliberării” făcute de președintele american Donald Trump în aprilie 2025, a creat un climat de incertitudine care continuă să susțină prețul aurului.

Casali a precizat că intensificarea conflictelor comerciale a generat un mediu de „naționalism al resurselor”, care stimulează piețele metalelor prețioase. El a explicat că, după ce Trump a majorat tarifele, China a reacționat, ceea ce a creat o confruntare între SUA și China în zona resurselor strategice.

În opinia sa, restricțiile impuse de Beijing la exportul de pământuri rare au evidențiat importanța acestor materiale pentru apărare, tehnologie, inteligență artificială și alte industrii critice.

De asemenea, Casali a subliniat că restricțiile la exportul de argint au un impact similar, având în vedere rolul metalului în tehnologia AI, vehiculele electrice și energia regenerabilă, fiind o componentă vitală a producției industriale din SUA și din Occident.

El a menționat că investitorii așteaptă acum rezultatele unei posibile întâlniri între Donald Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, programată pentru luna aprilie, considerând că discuțiile ar putea influența evoluția piețelor metalelor prețioase.

Casali a mai spus că, în prima săptămână a anului 2026, decizia SUA de a înlătura președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și discuțiile privind o eventuală acțiune militară pentru aducerea Groenlandei sub control american au amplificat incertitudinea politică și au crescut atractivitatea aurului și argintului.

El a explicat că ambii președinți își poziționează țările pentru a obține pârghii de negociere, China controlând exporturile de pământuri rare și argint, iar Trump încercând să limiteze resursele care ajung în China, inclusiv petrolul venezuelean, pentru ca firmele americane să preia controlul asupra acestuia. În concluzie, Casali a subliniat că naționalismul resurselor poate împinge prețurile aurului și argintului tot mai sus.

Într-o declarație separată pentru CNBC, Ned Naylor-Leyland, manager de investiții în cadrul echipei de aur și argint de la Jupiter Asset Management, a apreciat că este absolut posibil ca aurul să atingă pragul de 5.000 de dolari pe uncie în acest an, iar argintul să depășească nivelul de 100 de dolari.

El a adăugat că, ținând cont de factorii fundamentali care susțin creșterea metalelor, investitorii ar trebui să presupună că aceste niveluri vor fi atinse în 2026.

În 2025, aurul spot a urcat cu aproximativ 65%, stabilind mai multe recorduri de preț, iar argintul a crescut cu circa 150%. De la începutul lui 2026, aurul înregistrează o creștere de 7,1%, în timp ce argintul a avansat cu 26,6%. Naylor-Leyland a subliniat că se așteaptă ca aurul să urmeze un parcurs similar și în 2026, argintul fiind de departe performerul principal.

El a precizat că penuria de argint fizic, cauzată de controalele la export impuse de China anul trecut, contribuie semnificativ la creșterea prețului. Naylor-Leyland a explicat că argintul dispare în prezent către China și India, fiind vândut în Shanghai cu un premium de aproximativ 10 dolari.

El a menționat că piața se concentrează tot mai mult pe lingourile fizice, ceea ce sugerează că prețul ar putea crește substanțial în perioada următoare.

În final, Naylor-Leyland a precizat că, dacă diferența dintre prețul plătit pentru argintul fizic în Shanghai și prețul afișat pe piețele occidentale se va menține, cantitățile rămase pe piețele futures din New York și Londra vor continua să se îndrepte către est, accentuând presiunea asupra prețurilor globale.