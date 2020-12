George Simion, liderul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) George Simion a făcut o serie de declarații la o întâlnire publică cu membri şi simpatizanţi ai partidului din Craiova. El a anunțat că AUR are de gând să revoluţioneze clasa politică românească şi a spus că nu va face alianţă sau coaliţie „nici cu stânga, nici cu dreapta”.

„Acum ne sună televiziunile. Să ne mai lase, că în timpul campaniei ne ignorau. Avem contact direct între noi. Închideţi televizoarele mincinoase, avem Facebook-ul, avem legătură directă, revoluţionăm clasa politică românească. Am început cu câteva mizerii pe care le-am alungat din scena publică şi mergem mai departe. Şi cum am promis noi? Nu facem alianţă, nu facem coaliţie de guvernare cu nimeni, nici cu aşa-zisa stângă, nici cu aşa-zisa dreaptă. Noi suntem alianţă, suntem Alianţa pentru Unirea Românilor. Da, ne vedem, discutăm public, am discutat cu toţi din Parlament. Discutăm fără probleme în văzul lumii, nicio problemă, pentru că trebuie să ajungem să punem oameni valoroşi la conducerea ţării, dar nu intrăm în cârdăşii cu ei”, a spus George Simion.

Copreşedintele AUR a spus că va merge peste tot în ţară unde a fost în campania electorală, iar „valul” care a dus partidul în Parlament cu aproape 10% nu poate fi oprit.

Nu mai putem îndura aşa ceva

„Am promis că ajung din nou pe fiecare palmă de pământ românesc pe unde am trecut pe timpul campaniei, chiar dacă intrăm sau nu în Parlament. Am venit să le mulţumim românilor care au avut încredere în noi. Vă mulţumesc că nu aţi mai votat nici cu stânga, nici cu dreapta, că aţi votat anti-sistem şi că aţi fost alături de o forţă democratică, o forţă patriotică. Valul acesta nu poate fi oprit, este speranţa românilor pentru independenţă, pentru suveranitate, pentru libertate, care vor să trăiască din bogăţiile Românei. Prea mult ne-au înjosit alţii şi ne-au făcut, din păcate, să plecăm peste hotare. Jumătate din generaţia mea, jumătate din colegii mei de liceu, din colegii de la facultate, din colegii de la masterat sunt peste hotare şi nu mai putem îndura aşa ceva”, a afirmat copreşedintele AUR.

George Simion a mai spus că deşi a fost cenzurat pe timpul campaniei electorale şi peste 100.00 de persoane din diaspora nu au putut vota, AUR „le-a stricat multora socotelile”.

„Pe unii dintre ei i-am alungat împreună de pe scena publică şi i-am trimis la lada de gunoi a istoriei. Şi pe Ponta şi pe trădătorul care a vândut moştenirea Gojdu de miliarde de euro, Călin Popescu-Tăriceanu, şi este numai începutul. Le-am stricat socotelile. Ne-au cenzurat, doar, doar să nu avem şanse. Uite că am avut şanse. Nu i-au lăsat pe fraţii noştri de peste hotare să voteze. Peste 100.000 nu au putut vota. Diaspora e bună numai când îi convine lui Klaus Iohannis. Acum nu mai sunt buni, sunt căpşunari, sunt pleava societăţii, ne jignesc pe fiecare dintre noi. Noi reprezentăm toate categoriile societăţi”, a punctat George Simion.