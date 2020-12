Audiențele record obținute pe Facebook de AUR și liderul său, George Simion, în campania electorală, sunt doar o parte a explicației succesului lor electoral.

Nu au în spate sume mari aruncate pe sponsorizări, nici un ”turn înalt cu trolli de la Sankt Petersburg”, cum își imaginează fostul președinte Traian Băsescu, ci targhetarea inteligentă a publicului, un soft pentru campanii electorale și mesaje mai radicale, pe care restul partidelor le-au ocolit, spun oameni care au creat mesajele virale ale partidului.

”Audiențe record pentru orice creator de conținut online”

”Am mers exact pe ce se cerea”, spune șefa firmei din Iași care a s-a ocupat de campania online a AUR. ”Ne-am cultivat propria bulă”, povestește liderul AUR, George Simion.

Postări cu zeci de mii de interacțiuni pe Facebook și clipuri video care au bătut milionul de vizualizări sunt audiențe record pentru orice creator de conținut online, fie că e o instituție media sau un partid de anvergură.

Cu siguranță pentru AUR, partid înființat în urmă cu doar un an de George Simion, audiențele record din mediul online i-au ajutat să realizeze surpriza electorală a anului – intrarea în Parlament cu un scor care va sări de 10%.

Spre deosebire de sutele de mii de euro cheltuite de obicei de partidele mari, pentru sponsorizarea conținutului electoral pe Facebook și Google, AUR și George Simion nu au aruncat cu bani grei în online.

În total, din 2019 până în ziua alegerilor parlamentare din 2020, au investit circa 68.000 de lei (14.000 euro) în sponsorizarea postărilor pe Facebook. În ultima săptămână de campanie electorală, AUR a investit doar 9.000 de lei în Facebook, arată cifrele publice din biblioteca de reclame a Facebook.

Postări care au crescut ”organic” și s-au viralizat în mediul online

Pagina de Facebook a AUR are doar circa 72.000 de fani, iar în perioada martie 2019 – 6 decembrie 2020 a plătit doar 45.362 de lei pentru sponsorizarea unor postări pe Facebook.

Pagina oficială a lui George Simion, cu aproape 400.000 de fani, a investit în aceeași perioadă de un an și jumătate, și mai puțin – 23.151 de lei, iar în ultima săptămână de campanie nu a cheltuit niciun ban, conform Facebook.

Una din reclamele pe care s-au cheltuit cei mai mulți bani, între 3.000 și 3.500 de lei, este un clip video din octombrie 2020, în care George Simion îndeamnă lumea să voteze AUR.

A fost văzută de până la 600.000 de utilizatori Facebook, majoritatea din București, bărbați între 35 și 54 de ani și femei între 55 și peste 65 de ani.

Postările AUR și ale lui George Simion care au însă cifre record de audiență sunt tocmai cele neplătite, cele care au crescut „organic” și s-au viralizat în mediul online. Cum au reușit?

”Am avut bugete mici pe Facebook”

”Am reușit pentru că am fost o voce a oamenilor care nu a fost reprezentată, poate parțial de USR, dar pe partea de religie, biserică, absolut deloc. De niciunul dintre partide. S-a dat în biserică foarte mult, iar oamenii sunt credincioși, și eu sunt credincioasă.

Bani în campanie s-au folosit foarte puțini. Vizualizările și share-urile veneau de la sine, nu era nevoie de sponsorizări. Acele live-uri au ajuns organic să crească și s-au propagat. Am știut ce nevoi au oamenii mergând și discutând cu ei”, spune șefa firmei care a derulat campaniile pe Facebook pentru AUR și Simion.

”Noi am avut bugete mici pe Facebook. Pe reach organic și dezvoltare, strică sponsorizările. Am folosit toate căile – mesaje pe Facebook, pe WhatsApp, grupuri de susținători pe Facebook.

Lucrurile care se utilizează în 2020 pe Facebook. Am făcut clipuri video, conținut care a devenit viral. Degeaba bagi bani în sponsorizări dacă acel conținut nu e viral”, a explicat George Simion, potrivit Europa Liberă.

”O unealtă pe care a folosit-o și Macron, și Trump”

”Ne-am cultivat propria bulă. Noi am targetat reclamele, sunt informații publice pe care Facebook le oferă. Nu am folosit o targhetare specifică pe gusturi, culori, cum era cazul Cambridge Analytica. Chiar am avut probleme, am vrut să dăm un mesaj în masă pe Messenger și din cauza restricțiilor europene GDPR, ne-am trezit chiar în luna de campanie că nu am mai putut să dăm mesaje celor 160.000 de abonați la Messenger-ul nostru.

Am folosit targetare și reclamă la cei care au interacționat cu postările noastre. Am mers pe cantitate, nu pe țintire micro. În fiecare zi am avut un filmuleț realizat profesionist, care s-a încadrat în timpii de Facebook, adică să fie suficient de scurt”, explică Simion câteva din principiile după care s-a ghidat pe Facebook.

”Este o unealtă pe care a folosit-o și Macron, și Trump, este folosită în campanii politice peste tot. Și USR la noi știu că folosește. Ține de „contact resources”.

Cam de un an, din cauza GDPR, nu mai poți folosi așa mult pe Facebook, dar merge pentru browsere. Îți ordonează susținătorii pe localități, le dai sms-uri, le dai mesaje, newslettere. Este folosit și în marketing-ul comercial”, explică liderul AUR.