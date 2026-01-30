Este vorba despre Loturile 1 și 2, pentru care valoarea estimată este de 2,30 miliarde de lei (fără TVA) pentru Lotul 1 și 1,88 miliarde de lei (fără TVA) pentru Lotul 2. Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin Programul Security Action for Europe, aprobat de Comisia Europeană pentru infrastructură duală, civilă și militară, a scris Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o postare realizată pe Facebook.

Lotul 1, care se întinde pe 18,6 km între Suceava și Dărmănești, a primit șase oferte de la asocieri de firme din România, Bulgaria și Ucraina. Printre acestea se numără grupări conduse de CONCELEX SRL, CONSTRUCTII ERBASU SA, DANLIN XXL SRL, FRASINUL SRL, MIS GRUP S.R.L. și FAR FOUNDATION SRL, fiecare cu parteneri internaționali sau locali în funcție de asociație.

„Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava – Siret al Autostrăzii Moldovei #A7, ultimul sector la nivel de DX – Drum Expres, loturile 1 și 2.

Pentru 𝗟𝗼𝘁𝘂𝗹 𝟭 𝗦𝘂𝗰𝗲𝗮𝘃𝗮 – 𝗗𝗮̆𝗿𝗺𝗮̆𝗻𝗲𝘀̦𝘁𝗶 (𝟭𝟴,𝟲 𝗸𝗺) au fost depuse 6 oferte:

1. Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL – ROAD SOIL SRL – OPERATIONAL BROKER SRL (România)

2. Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONEST SA – EKY-SAM SRL (România)

3. Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria)

4. Asocierea FRASINUL SRL (lider) – TANCRAD SRL – STRAZI CONCEPT SRL – CONI SRL (România)

5. Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – NESS PROIECT EUROPE S.R.L. – DRUMSERV S.A. – AD ASTRA IPP S.R.L. – AVTOMAGISTRALI EAD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

6. Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)”

Lotul 2, care acoperă distanța de 24,45 km între Dărmănești și Bălcăuți, a primit de asemenea șase oferte, venind de la asocieri românești și mixte internaționale, incluzând companii precum CONCELEX SRL, CONSTRUCTII ERBASU SA, DRUM ASFALT SRL, MIS GRUP S.R.L., RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL și FAR FOUNDATION SRL.

„Pentru 𝗟𝗼𝘁𝘂𝗹 𝟮 𝗗𝗮̆𝗿𝗺𝗮̆𝗻𝗲𝘀̦𝘁𝗶 – 𝗕𝗮̆𝗹𝗰𝗮̆𝘂𝘁̦𝗶 (𝟮𝟰,𝟰𝟱 𝗸𝗺) au fost depuse 6 oferte:

1. Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL – ROAD SOIL SRL – OPERATIONAL BROKER SRL (România)

2. Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONEST SA – EKY-SAM SRL (România)

3. Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România)

4. Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – NESS PROIECT EUROPE S.R.L. – DRUMSERV S.A. – AD ASTRA IPP S.R.L. – AVTOMAGISTRALI EAD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

5. Asocierea RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL – GROUP OF COMPANIES AUTOSTRADA SRL (România – Ucraina)

6. Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)”, a mai scris secretarul de stat.

„Principalele caracteristici pentru ambele loturi sunt: aproximativ 43 km lungime totală traseu, profil de drum expres

57 pasaje, poduri și viaducte

parcări de scurtă durată, prevăzute cu câte 6 stații de încărcare vehicule electrice

4 noduri rutiere:

1) Suceava Nord (DN29A)

2) Suceava Vest (DN2 – DN2P)

3) Rădăuți (DN2 – DN2H)

Tronsonul va include patru noduri rutiere, situate la Suceava Nord pe DN29A, Suceava Vest pe DN2 și DN2P, Rădăuți pe DN2 și DN2H și Siret Sud pe DN2. Parcările de scurtă durată vor fi dotate cu șase stații de încărcare pentru vehicule electrice, ceea ce va asigura infrastructură modernă și adaptată la mobilitatea viitorului.

Licitația pentru ultimul lot al tronsonului Suceava – Siret, Lotul 3 între Bălcăuți și Vamă Siret, cu o lungime de 12,7 km, a fost lansată pe 16 ianuarie 2026, iar termenul de depunere a ofertelor este 12 februarie 2026. Având în vedere calendarul foarte accelerat al programului de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte scurte, astfel încât semnarea contractelor să fie realizată cel târziu în luna mai 2026.

„Reamintesc faptul că licitația pentru ultimul lot din A7 Suceava-Siret, respectiv 𝗟𝗼𝘁𝘂𝗹 𝟯 𝗕𝗮̆𝗹𝗰𝗮̆𝘂𝘁̦𝗶 – 𝗩𝗮𝗺𝗮̆ 𝗦𝗶𝗿𝗲𝘁 (12,7 km) a fost lansată pe 16 ianuarie 2026 și termenul de depunere a ofertelor este pe 12 februarie 2026. Avand în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte reduse, în așa fel încât semnarea contractelor să se realizeze maximum în luna mai”, a conchis acesta.

