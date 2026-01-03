Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că Rusia ar putea pregăti un atac de amploare, soldat cu pierderi de vieți omenești, cu scopul de a compromite negocierile de pace mediate de Statele Unite. Potrivit evaluărilor Kievului, un asemenea atac ar avea o puternică încărcătură simbolică și ar fi menit să influențeze opinia publică internațională.

Conform informațiilor furnizate de serviciile ucrainene, există un risc ridicat ca atacul să fie lansat în ajunul sau chiar în ziua Crăciunului pe stil vechi, sărbătorit pe 7 ianuarie.

Țintele ar putea fi lăcașuri de cult sau alte obiective cu semnificație simbolică majoră, fie pe teritoriul Federației Ruse, fie în regiunile ucrainene ocupate de trupele ruse. Scopul ar fi crearea unui pretext care să blocheze dialogul diplomatic și să transfere responsabilitatea asupra Ucrainei.

Avertismentul vine pe fondul intensificării campaniilor de dezinformare atribuite Moscovei. Recent, autoritățile ruse au susținut că o dronă ucraineană ar fi vizat o reședință a președintelui Vladimir Putin, acuzații respinse atât de Kiev, cât și de Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei susține că, în cadrul unui astfel de atac, ar putea fi plasate intenționat fragmente de drone sau echipamente de proveniență occidentală, pentru a crea aparența implicării Ucrainei. Potrivit instituției, organizarea de atacuri sub „steag fals” și exploatarea fricii colective reprezintă practici bine cunoscute ale serviciilor speciale ruse.

Autoritățile de la Kiev avertizează că un asemenea scenariu ar avea drept obiectiv principal subminarea negocierilor de pace și menținerea unui climat de tensiune, într-un moment critic pentru eforturile diplomatice internaționale.