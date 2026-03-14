Ministerul Afacerilor Externe a anunțat sâmbătă că două dintre principalele sale platforme online, eviza.mae.ro și econsulat.ro, au fost ținta unui atac informatic de tip DDoS. Aceste site-uri sunt utilizate frecvent de cetățenii români și de străini pentru servicii consulare și pentru solicitarea vizelor.

Potrivit instituției, atacul a fost detectat în după-amiaza zilei de 13 martie și a continuat în primele ore ale nopții de 14 martie, afectând temporar funcționarea platformelor.

”În după-amiaza zilei de 13 martie şi la începutul nopţii de 14 martie, a fost detectat un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS) îndreptat împotriva platformelor eviza.mae.ro şi econsulat.ro. În urma acestuia, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcţionării şi, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile. Echipamentele de protecţie, împreună cu specialiştii MAE, au acţionat prompt şi au reuşit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcţionează normal”, a transmis instituția.

Ministerul explică faptul că un atac de tip Distributed Denial of Service presupune generarea unui volum foarte mare de trafic artificial către o platformă online, cu scopul de a bloca accesul utilizatorilor legitimi.

Aceste atacuri nu presupun, însă, accesarea sistemelor interne sau compromiterea datelor stocate.

”Nicio informaţie sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acţiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetăţenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceştia au nevoie”, precizează MAE.

Cele două platforme vizate sunt esențiale pentru activitatea consulară a României. Site-ul eviza.mae.ro este utilizat pentru solicitarea vizelor de intrare în România, în timp ce econsulat.ro permite cetățenilor români din străinătate să depună cereri pentru diferite servicii consulare, precum eliberarea documentelor sau programări la consulate.

În perioada în care atacul a fost în desfășurare, utilizatorii au putut întâmpina dificultăți în accesarea acestor servicii, însă problema a fost remediată după intervenția specialiștilor.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe atrag atenția că astfel de incidente devin tot mai frecvente la nivel global, în special în contextul creșterii tensiunilor geopolitice și al intensificării activităților din spațiul cibernetic.

În ultimii ani, mai multe platforme guvernamentale din România au fost vizate de atacuri similare, însă autoritățile susțin că sistemele de securitate au reușit să limiteze impactul acestora.

MAE a precizat că, în colaborare cu instituțiile specializate în securitate cibernetică, va continua să consolideze protecția infrastructurii digitale și să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor oferite cetățenilor.