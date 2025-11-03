Potrivit declarațiilor făcute la Palatul Victoria de Armin Papperger, CEO al companiei Rheinmetall AG, proiectul Rheinmetall-Victoria SA va deveni una dintre cele mai moderne facilități din lume pentru producția de pulberi cu bază dublă și triplă. Papperger a explicat că aceste materiale sunt extrem de necesare la nivel global, în special în Europa, pentru sprijinirea forțelor de apărare, inclusiv a celor din România.

Capacitatea de producție va ajunge la aproximativ 60.000 de încărcături – echivalentul a 300.000 de încărcături modulare –, ceea ce va transforma fabrica într-una dintre cele mai mari din lume pentru sisteme de artilerie. În plus, unitatea va produce circa 200 de tone de pulberi destinate pieței locale, în special pentru muniții de calibru sovietic de 120 mm și pentru calibre medii.

”Rheinmetall-Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume în acest moment pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Acum, aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume şi cu precădere în Europa, pentru a permite ajutor pentru forţele de apărare, şi sunt necesare şi în România. Construim capacităţi cam de 60.000 de încărcături, adică 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una din cele mai mari capacităţi în lume pentru sisteme de artilerie. Vom produce, de asemenea, 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, mai ales pentru calibrul sovietic de 120 mm şi pentru calibrul mediu. În total, Rheinmetall şi cooperarea vor investi prin companiile lor peste 400 de milioane de euro”, a declarat Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, la Palatul Victoria.

CEO-ul Rheinmetall a mai precizat că investiția totală va depăși 400 de milioane de euro, din care România va contribui cu 120 de milioane de euro. Proiectul va beneficia și de sprijin financiar european, printr-o alocare de 47 de milioane de euro din programele de la Bruxelles, precum și prin programul SAFE, accesat de guvernul român.

Armin Papperger a subliniat că obiectivul principal al companiei este integrarea României în ecosistemul industrial european și NATO, considerând acest pas un punct de plecare esențial pentru dezvoltarea ulterioară. El a menționat că, pe baza acestei colaborări, pot fi extinse și alte capacități de producție, inclusiv în domeniul muniției de calibru mediu sau al tancurilor. Potrivit acestuia, aceste investiții vor contribui la consolidarea infrastructurii industriei de apărare din România și vor crea mii de locuri de muncă.