Această evoluție amintește de recordurile din anii 1980, când argintul aproape și-a dublat valoarea într-un singur an, iar aurul a crescut cu aproximativ 60%. Specialiștii Tavex estimează că, în următorii cinci ani, argintul ar putea ajunge sau chiar depăși pragul de 300 de dolari pe uncie.

Prețul argintului a înregistrat o creștere spectaculoasă, urcând de la aproximativ 30 de dolari pe uncie troy acum un an la 109 dolari, o majorare de peste 260% într-un singur an, plasând metalul în fruntea activelor cu cea mai bună performanță.

Această evoluție are loc într-un context favorabil pentru întreaga piață a metalelor prețioase. Aurul a atins, pe 26 ianuarie, pentru prima dată, nivelul de 5.100 dolari pe uncie, depășind pragul simbolic de 5.000 de dolari. Creșterea aurului a fost stimulată de incertitudinile geopolitice, retragerile investitorilor din obligațiuni și monede fiduciare și cererea solidă din partea băncilor centrale – factori care, în mod tradițional, susțin evoluții procentuale și mai puternice pentru argint.

Evoluția actuală a prețului argintului amintește de recordurile din anii 1980, când metalul a ajuns la 55–59 dolari pe uncie, aproape dublându-și valoarea într-un an, în timp ce aurul creștea cu aproximativ 60%. Istoric, argintul a urmat tendința aurului, însă mult mai accelerat: la precedentul vârf, aurul s-a triplat, iar argintul a înregistrat o creștere de peste șapte ori.

Ajustat la inflație, maximul argintului din anii 1980 ar echivala astăzi cu aproximativ 190 dolari pe uncie, ceea ce înseamnă că metalul prețios nu și-a atins încă nivelul istoric real. În schimb, aurul a depășit deja acest prag în 2024 și a continuat să crească până la nivelurile record înregistrate în prezent.

„Din punct de vedere istoric, prețul argintului îl urmează pe cel al aurului într-un raport de 15:1. În acest context, este foarte posibil ca în următorii cinci ani să vedem prețul argintului atingând sau chiar depășind pragul de 300 de dolari”, a comentat Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România.

Fluctuațiile puternice ale prețului argintului se explică prin dimensiunea relativ redusă a pieței, evaluată la circa 200 de miliarde de dolari, comparativ cu piața aurului, care depășește câteva trilioane. În plus, argintul are o utilizare industrială extinsă, fiind folosit în panouri fotovoltaice, vehicule electrice, circuite electronice, infrastructură energetică și tehnologii de inteligență artificială.

Cererea în creștere se lovește însă de o ofertă limitată. Piața argintului se află în deficit pentru al cincilea an consecutiv, cu un cumul estimat la circa 820 de milioane de uncii, în condițiile în care producția globală crește doar cu aproximativ 1% anual. Acești factori fac ca piața argintului să fie structural inelastică, favorizând creșteri rapide ale prețului.