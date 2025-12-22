Autoritatea a constatat că politica de transparență în materie de urmărire a aplicațiilor („ATT”) restricționează concurența. Politica stabilește normele de confidențialitate impuse de companie dezvoltatorilor terți de aplicații oferite în App Store. (Textul deciziei poate fi citit aici.)

Autoritatea italiană pentru concurență a aplicat o amendă de 98 635 416,67 euro companiilor Apple Inc., Apple Distribution International Ltd și Apple Italia S.r.l. (denumite în continuare „Apple”) pentru abuz de poziție dominantă. Apple a încălcat articolul 102 din TFUE pe piața furnizării către dezvoltatori de platforme pentru distribuirea online de aplicații către utilizatorii iOS. Pe această piață, Apple deține o poziție super-dominantă prin intermediul App Store.

Autoritatea a efectuat o anchetă complexă în coordonare cu Comisia Europeană, alte autorități naționale de concurență și Autoritatea italiană pentru protecția datelor. Concluziile Autorității au confirmat natura restrictivă – din perspectiva legislației în materie de concurență – a politicii de transparență în materie de urmărire a aplicațiilor („ATT”), și anume normele de confidențialitate impuse de Apple pentru dispozitivele iOS, începând din aprilie 2021, dezvoltatorilor terți de aplicații distribuite prin App Store.

În special, dezvoltatorii terți de aplicații sunt obligați să obțină consimțământul specific pentru colectarea și conectarea datelor în scopuri publicitare prin intermediul solicitării ATT a Apple. Cu toate acestea, o astfel de solicitare nu îndeplinește cerințele legislației privind confidențialitatea, obligând dezvoltatorii să dubleze solicitarea de consimțământ în același scop.

Autoritatea a stabilit că termenii politicii ATT sunt impuși în mod unilateral și prejudiciază interesele partenerilor comerciali ai Apple. De asemenea, s-a constatat că termenii sunt disproporționați în raport cu atingerea obiectivelor declarate de companie în materie de protecție a datelor. Întrucât datele utilizatorilor sunt un element cheie pentru publicitatea online personalizată, cererea de consimțământ dublu care decurge în mod inevitabil din politica ATT, astfel cum este pusă în aplicare, restricționează colectarea, conectarea și utilizarea acestor date.

În consecință, această cerință de dublu consimțământ este prejudiciabilă pentru dezvoltatorii, al căror model de afaceri se bazează pe vânzarea de spațiu publicitar, precum și pentru agenții de publicitate și platformele de intermediere publicitară.

Solicitarea de dublu consimțământ face ca politica ATT să fie disproporționată, întrucât Apple ar fi trebuit să asigure același nivel de protecție a vieții private pentru utilizatori, permițând dezvoltatorilor să obțină consimțământul pentru profilare într-o singură etapă.