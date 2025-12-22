Autoritatea Italiană pentru Concurență amendează Apple cu peste 98 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă
Autoritatea a constatat că politica de transparență în materie de urmărire a aplicațiilor („ATT”) restricționează concurența. Politica stabilește normele de confidențialitate impuse de companie dezvoltatorilor terți de aplicații oferite în App Store. (Textul deciziei poate fi citit aici.)
Autoritatea italiană pentru concurență a aplicat o amendă de 98 635 416,67 euro companiilor Apple Inc., Apple Distribution International Ltd și Apple Italia S.r.l. (denumite în continuare „Apple”) pentru abuz de poziție dominantă. Apple a încălcat articolul 102 din TFUE pe piața furnizării către dezvoltatori de platforme pentru distribuirea online de aplicații către utilizatorii iOS. Pe această piață, Apple deține o poziție super-dominantă prin intermediul App Store.
Autoritatea a efectuat o anchetă complexă în coordonare cu Comisia Europeană, alte autorități naționale de concurență și Autoritatea italiană pentru protecția datelor. Concluziile Autorității au confirmat natura restrictivă – din perspectiva legislației în materie de concurență – a politicii de transparență în materie de urmărire a aplicațiilor („ATT”), și anume normele de confidențialitate impuse de Apple pentru dispozitivele iOS, începând din aprilie 2021, dezvoltatorilor terți de aplicații distribuite prin App Store.
În special, dezvoltatorii terți de aplicații sunt obligați să obțină consimțământul specific pentru colectarea și conectarea datelor în scopuri publicitare prin intermediul solicitării ATT a Apple. Cu toate acestea, o astfel de solicitare nu îndeplinește cerințele legislației privind confidențialitatea, obligând dezvoltatorii să dubleze solicitarea de consimțământ în același scop.
Autoritatea a stabilit că termenii politicii ATT sunt impuși în mod unilateral și prejudiciază interesele partenerilor comerciali ai Apple. De asemenea, s-a constatat că termenii sunt disproporționați în raport cu atingerea obiectivelor declarate de companie în materie de protecție a datelor. Întrucât datele utilizatorilor sunt un element cheie pentru publicitatea online personalizată, cererea de consimțământ dublu care decurge în mod inevitabil din politica ATT, astfel cum este pusă în aplicare, restricționează colectarea, conectarea și utilizarea acestor date.
În consecință, această cerință de dublu consimțământ este prejudiciabilă pentru dezvoltatorii, al căror model de afaceri se bazează pe vânzarea de spațiu publicitar, precum și pentru agenții de publicitate și platformele de intermediere publicitară.
Solicitarea de dublu consimțământ face ca politica ATT să fie disproporționată, întrucât Apple ar fi trebuit să asigure același nivel de protecție a vieții private pentru utilizatori, permițând dezvoltatorilor să obțină consimțământul pentru profilare într-o singură etapă.
Rezumatul deciziei Autorității Italiene pentru Concurență
i. Această investigație privind o posibilă încălcare a articolului 102 din TFUE de către anumite societăți aparținând grupului Apple a fost deschisă la 2 mai 2023, iar domeniul său de aplicare a fost extins la 8 octombrie 2024.
ii. Ancheta s-a concentrat asupra caracterului restrictiv – din perspectiva dreptului concurenței – al politicii de transparență în materie de urmărire a aplicațiilor („ATT”), și anume normele de confidențialitate impuse de Apple, începând din aprilie 2021, în cadrul sistemului său de operare mobil iOS, dezvoltatorilor terți de aplicații distribuite prin App Store.
iii. Ancheta a relevat că, întrucât solicitarea ATT nu îndeplinește cerințele pe care legislația privind confidențialitatea le impune dezvoltatorilor în ceea ce privește obținerea consimțământului, acești dezvoltatori sunt obligați să recurgă și la propria solicitare pentru a obține consimțământul (așa-numita solicitare CMP), care se adaugă astfel solicitării ATT impuse de Apple. Aceasta înseamnă că, în cadrul sistemului iOS, dezvoltatorii terți sunt obligați să solicite consimțământul a doua oară în același scop, și anume pentru colectarea și conectarea datelor în scopuri publicitare.
iv. Încălcarea comisă de Apple în prezenta decizie – care constituie un abuz de poziție dominantă, în conformitate cu articolul 102 litera (a) din TFUE – se referă tocmai la cererea inevitabilă de impusă de întreprindere dezvoltatorilor terți, în urma constatării că termenii politicii ATT sunt (i) impuși unilateral, (ii) prejudiciați intereselor partenerilor comerciali ai Apple și (iii) disproporționați în raport cu realizarea oricărui interes legitim urmărit de întreprinderea dominantă.
v. În acest sens, este de remarcat faptul că Autoritatea nu contestă în niciun fel decizia potențial legitimă a Apple de a adopta măsuri de protecție menite să consolideze – chiar și dincolo de ceea ce este strict necesar – protecția vieții private a utilizatorilor în cadrul sistemului iOS. Dimpotrivă, deși recunoaște interesul Autorității pentru orice măsuri de protecție care sporesc bunăstarea consumatorilor, decizia contestă impunerea de măsuri excesiv de împovărătoare pentru dezvoltatori și disproporționate în raport cu obiectivul de protecție a vieții private pretins urmărit de Apple. Într-adevăr, un astfel de obiectiv ar fi putut fi atins în egală măsură prin mijloace mai puțin restrictive pentru concurență (principiul proporționalității), așa cum reiese și din declarațiile făcute de Autoritatea italiană pentru protecția datelor (denumită în continuare „Autoritatea pentru protecția datelor”) în avizul său transmis Autorității la 4 august 2025.
vi. Evaluarea care viza stabilirea abuzului de exploatare a constatat în primul rând că Apple deține o poziție dominantă absolută pe piața furnizării către dezvoltatori de platforme pentru distribuirea online a aplicațiilor către utilizatorii sistemului de operare iOS. Concluziile anchetei au arătat, prin urmare, că, în virtutea poziției sale dominante, Apple a putut impune în mod unilateral regulile menționate anterior, stabilite de politica ATT, dezvoltatorilor de aplicații terți, fără ca aceștia să fie consultați în prealabil în vreun fel.
vii. În ceea ce privește a doua condiție constitutivă a abuzului exploatativ, și anume prejudiciul adus intereselor partenerilor comerciali, ancheta a arătat în mod clar că, în mediul iOS, sarcina sporită a procesului de obținere a consimțământului a condus, numai pentru dezvoltatorii terți, la o reducere a ratelor de consimțământ pentru profilarea publicitară în urma introducerii politicii ATT. Având în vedere că datele utilizatorilor sunt un element cheie pentru publicitatea online personalizată – deoarece o calitate mai bună și volume mai mari de date îmbunătățesc capacitatea de a identifica utilizatorii care ar putea fi cu adevărat interesați de produsul, serviciul sau aplicația promovată –, restricțiile impuse de politica ATT privind colectarea, corelarea și utilizarea acestor date pot prejudicia dezvoltatorii al căror model de afaceri se bazează pe vânzarea de spațiu publicitar, precum și agenții de publicitate și platformele de intermediere publicitară. Acest impact este și mai pronunțat în cazul operatorilor mai mici, care au acces la date mai limitate și, prin urmare, întâmpină dificultăți mai mari în profilarea utilizatorilor în scopuri publicitare după introducerea normelor ATT.
viii. Deși faptul că comportamentul poate dăuna concurenței este în sine suficient pentru a stabili abuzul, pe baza jurisprudenței naționale și a UE bine stabilite, ancheta a constatat că comportamentul a produs într-adevăr efecte, în termeni de venituri reduse pentru dezvoltatori și platforme de publicitate și costuri crescute pentru agenții de publicitate.
ix. În cele din urmă, după cum s-a menționat mai sus, lipsa de proporționalitate a politicii ATT în ceea ce privește atingerea obiectivelor pretinse de protecție sporită a vieții private este confirmată de ansamblul probelor care demonstrează că aceste obiective ar fi putut fi atinse fără impunerea unui mecanism care să necesite un dublu consimțământ – deosebit de împovărător pentru dezvoltatorii terți – prin permiterea dezvoltatorilor să obțină un astfel de consimțământ într-o singură etapă.
x. Cu alte cuvinte, deși susține pe deplin obiectivul de a asigura consimțământul deplin, liber și informat al utilizatorilor, Autoritatea a constatat că – tot pe baza avizului Autorității pentru protecția datelor – Apple ar fi putut atinge același nivel de protecție a vieții private pentru utilizatorii săi prin mijloace mai puțin restrictive pentru concurență. Acest lucru ar fi împiedicat impunerea unilaterală a sarcinilor suplimentare asupra dezvoltatorilor terți, evitând astfel solicitările duble de consimțământ menționate mai sus în scopuri publicitare.
xi. În plus, regulile ATT par capabile să genereze beneficii financiare pentru Apple însăși, în mod direct, sub forma unor comisioane mai mari colectate de la dezvoltatori prin App Store și, în mod indirect, în ceea ce privește creșterea propriului serviciu de publicitate.
xii. De fapt, veniturile din serviciile App Store au crescut, în termeni de comisioane mai mari percepute de la dezvoltatori prin intermediul platformei; de asemenea, divizia de publicitate a Apple, care nu este supusă acelorași reguli stricte, a beneficiat în cele din urmă de venituri mai mari și de volume mai mari de reclame intermediare.
xiii. Prin urmare, având în vedere că Apple deține o poziție dominantă absolută pe piața furnizării către dezvoltatori de platforme pentru distribuirea online de aplicații către utilizatorii sistemului de operare iOS, Autoritatea a stabilit că comportamentul Apple constituie un abuz de exploatare, încălcând articolul 102 din TFUE, care a început în aprilie 2021 și este încă în curs de desfășurare.
