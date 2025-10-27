Romenergetica SRL intră oficial pe piață după ce a primit licența de furnizare a energiei electrice. Compania devine astfel unul dintre cei aproape 90 de furnizori autorizați în România.

Firma promite o abordare modernă și flexibilă, atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei din mediul de afaceri.

George Grama, fondatorul companiei, este cunoscut pentru proiectele sale din tehnologie. Prin Atlas Apps SRL, el a dezvoltat aplicația Atlas Navi – un sistem de navigație bazat pe inteligență artificială, capabil să analizeze traficul rutier în timp real și să detecteze automat obstacolele de pe traseu, scrie profit.ro.

După succesul în domeniul aplicațiilor inteligente, Grama își orientează acum atenția către energie. Sub conducerea sa și a Gabrielei-Nicoleta Freund-Brenciu, Atlas Apps a avut în 2024 venituri de 2,57 milioane de lei și un profit net de aproape 900.000 de lei. Acest rezultat solid i-a oferit antreprenorului baza financiară și experiența pentru a lansa un nou proiect – Romenergetica.

Compania promite să îmbine inovația tehnologică și eficiența energetică, oferind servicii digitale de monitorizare și pachete flexibile de furnizare.

Potrivit profit.ro, Romenergetica a început deja să promoveze oferte destinate consumatorilor casnici, cu prețuri între 0,62 și 0,65 lei/kWh pentru energia-marfă (fără tarifele de rețea, accize și TVA). În paralel, compania se adresează și mediului de afaceri, promițând „soluții scalabile pentru afaceri de toate dimensiunile”.

Deși structura completă a tarifelor nu a fost publicată, compania mizează pe o combinație de ofertă competitivă și infrastructură digitală, capabilă să gestioneze eficient relația cu clienții.

Lansarea Romenergetica vine într-un context favorabil: eliminarea plafonării prețurilor la energie electrică, măsură care a intrat în vigoare la 1 iulie 2025. Această liberalizare a pieței a deschis oportunități pentru furnizorii noi, care pot atrage clienți prin prețuri mai mici și servicii rapide, în timp ce marile companii se confruntă cu efectele restanțelor acumulate din perioada plafonării.

Potrivit comparatorului ANRE, doar cinci oferte pentru consumatorii casnici au în prezent prețuri sub 1,3 lei/kWh, ceea ce lasă loc pentru competitori agili precum Romenergetica să câștige cotă de piață.