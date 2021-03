Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a făcut un anunt de ultimă oră. Aceasta vrea să introducă, pe piața muncii din România, o nouă meserie. Astfel, potrivit ministrului Muncii, România are nevoie de experţi în accesarea şi evaluarea datelor. Aceasta va fi o nouă profesie pe piaţa muncii care are nevoie de reglementare. Autorităţile vor stabili standardele profesionale corespunzătoare noii ocupaţii, a scris luni ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

„Tehnologia ne pune la dispoziţie un volum fabulos de informaţii şi date, dacă ştim să utilizăm inteligent potenţialul pe care aceasta îl are. Avem nevoie de specialişti în acest domeniu nou – experţi accesare şi evaluare date – o nouă profesie pe piaţa muncii din România, care are nevoie de reglementare. Ne propunem ca, împreună cu cele trei universităţi care deja pregătesc astfel de specialişti (Universitatea Tehnică Bucureşti, ASE Bucureşti, şi Universitatea Tehnică Iaşi) să stabilim standardele profesionale corespunzătoare noii ocupaţii, cu atât mai mult cu cât există o mare cerere pe piaţa muncii pentru acest tip de profesionişti”, a arătat Raluca Turcan.

Apare o nouă meserie în România

Ministrul Muncii a subliniat că pandemia a adus un plus important, iar progresele care s-au înregistrat în digitalizare au fost mai însemnate şi mai rapide decât toate rezultatele ultimilor 30 de ani la un loc.

„Ar fi greu să ne imaginăm viaţa noastră fără tehnologie şi digitalizare, mai ales după un an în care criza sanitară ne-a forţat să regândim modul în care muncim şi relaţionăm, dar şi accesul la serviciile publice, la educaţie sau sănătate. Conferinţa „Women in Data Science” organizată în România de Asociaţia 360 cu sprijinul Universităţii Stanford, la care am participat astăzi, a adus în prim plan preocupările din spaţiul public în ceea ce priveşte digitalizarea în România şi m-am bucurat să constat că specialişti, decidenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile avem în comun acest obiectiv.

Ca ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, sunt extrem de interesată de orice iniţiativă care poate face munca oamenilor mai eficientă, dar şi de orice demers care conduce la inovare şi dezvoltare, la creşterea calităţii vieţilor noastre. Din acest punct de vedere, pandemia ne-a adus un plus important: progresele pe care le-am făcut în digitalizare au fost mai însemnate şi mai rapide decât toate rezultatele ultimilor 30 de ani la un loc”, a scris Turcan.

De asemenea, ministrul Muncii a reamintit despre simplificarea relaţiilor de muncă prin introducerea semnăturii electronice în contracte li a mecanismelor de desfăşurare a telemuncii, dar şi despre desfăşurarea on-line a formării profesionale.

„Pentru digitalizarea Ministerului Muncii şi a instituţiilor din subordine ne-am propus, pentru următorii ani, o investiţie ce depăşeşte 200 milioane de euro.

Vom finanţa, prin PNRR: HUB-ul de Servicii Sociale (servicii on-line pentru solicitarea şi plata beneficiilor sociale); Digitalizarea ANOFM şi ANPIS, precum şi a agenţiilor judeţene din subordinea acestor instituţii; Digitalizarea CNPP şi consolidarea capacităţii instituţionale de a gestiona procesele de evaluare şi, ulterior, de recalculare a celor 5 milioane de dosare de pensii, multe dintre acestea fiind şi acum în format dosar cu şină”, a precizat Raluca Turcan.