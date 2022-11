Potrivit analistului Kirill Rogov, președintele rus Vladimir Putin este lovit de o „paralizie în luarea deciziilor”.

În timp ce analistul rus nu se așteaptă la o „lovitură iminentă de stat”, din motiv că serviciul de securitate „puternic” al președintelui îl va proteja, Rogov a prognozat, totuși, că în cele din urmă, acesta „va dispărea odată cu el”, potrivit publicației britanice Mirror.

Nesiguranța față de războiul din Ucraina și impactul acestuia asupra economiei și societății ruse amenință puterea lui Vladimir Putin, a indicat analistul.

Rogov a activat în calitate de cercetător în cadrul Institutului pentru Politică Economică și la Academia Prezidențială Rusă de Economie Națională și Administrație Publică.

La momentul de față, acesta este cercetător senior la Fundația INDEM și membru al Consiliului de Administrație al Fundației Misiune Liberal. Referindu-se la situația tensionată dintre Rusia și Ucraina, Kiril Rogov a declarat următoarele: „Sabotajul deciziilor devine cel mai eficient tip de complot.”

Refuzul de a executa decizii „nu implică riscuri mari”, dar este eficient în subminarea regimului, a susținut el într-un clip postat pe Youtube pe canalul Fundației Andrei Saharov, a relatat sursa citată.

„Când elitele se simt suficient de puternice pentru a arăta acest lucru, atunci devine un complot într-o măsură semnificativă”, a subliniat analistul rus Rogov, care a consiliat anterior Executivul de la Kremlin.

„Acest lucru se întâmplă într-un mod pasiv. Nu trebuie să fii puternic pentru a merge la Kremlin și a doborî serviciul de securitate al președintelui”, a mai adăugat expertul.

Vineri, 11 noiembrie, forțele armate ucrainene au eliberat oreașul Herson din sudul Ucrainei. După opt luni de ocupație rusă, forțele armate ucrainene au eliberat orașul Herson! Pe rețele sociale au fost postate mai multe imagini în care ucrainenii se bucură că au înlăturat ocupantul.

Un grup de soldați ucraineni au ajuns în fața clădirii administrative din centrul orașului Herson, care a fost ocupat de ruși în primele zile ale invaziei militare. Mai mulți locuitori ai orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean, vineri, noiembrie, când rușii au anunțat încheierea retragerii pe malul stâng al râului Nipru.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv

— Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022