Un grup de soldați ucraineni au ajuns în fața clădirii administrative din centrul orașului Herson, care a fost ocupat de ruși în primele zile ale invaziei militare. Mai mulți locuitori ai orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean, vineri, noiembrie, când rușii au anunțat încheierea retragerii pe malul stâng al râului Nipru.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv

Armata ucraineană a intrat vineri în oraşul Herson, în urma retragerii trupelor ruse de la malul de vest al fluviului Nipru, a relatat presa internașională. „Herson revine sub controlul Ucrainei, unităţi ale forţelor armate ucrainene intră în oraş”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării într-un comunicat postat pe Facebook.

„Şefii voştri vă spun să vă schimbaţi în ţinută civilă şi să încercaţi să fugiţi singuri. Este evident că nu veţi reuşi”, le-a transmis soldaţilor ruşi ministerul ucrainean.

Ministerul Apărării rus a anunţat că şi-a retras de pe malul de vest al Niprului toţi soldaţii şi toate echipamentele. „În total, peste 30.000 de militari ruşi împreună cu aproape 5.000 de unităţi de armament şi de vehicule militare au fost retraşi” de pe malul de vest al Niprului,” a afirmat oficialul rus într-un comunicat. După ce s-au retras, trupele ruse au aruncat în aer podul Antonivski de peste Nipru.

De asemenea, Serghei Şoigu a anunţat, miercuri, 9 noiembrie, că a ordonat trupelor ruse din Herson să se retragă de pe malul de vest al fluviului Nipru, inclusiv din oraşul Herson.

Oficialul rus a subliniat riscul căderii trupelor ruse sub încercuirea celor ucrainene pe malul de vest al Niprului, mai ales dacă Ucraina ar bombarda barajul de la Nova Kahovka, ceea ce ar produce inundarea unei mari părţi a Hersonului.

Ulterior, civilii au început să se strângă treptat în centrul orașului după ce pe rețelele sociale au început să apară informații și imagini cu eliberarea altor localități din apropiere. Joi, pe 10 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat eliberarea a 41 de localități din jurul Hersonului, precizând că soldații ruși au lăsat în urmă „mii de bombe şi muniţii neexplodate”.

The #AFU reported about the liberation of dozens of villages in the Kherson region. In #Kherson itself, residents took to the streets with Ukrainian flags.

Ukrainian media publish a video in which city residents meet a column of soldiers of the Armed Forces of #Ukraine.

💙💛 pic.twitter.com/YqPax2xhj0

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022