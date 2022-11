S-a dat din nou alerta în Ucraina, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Militarii ruşi au bombardat puternic egiunea ucraineană Dnipropetrovsk, folosind lansatoare de rachete Grad şi artilerie grea.

Mai multe clădiri rezidenţiale din câteva localităţi au fost distruse în urma bombardamentelor puternice.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a explicat că peste 50 de obuze au lovit oraşele şi satele din această regiune a Ucrainei.

„Noaptea trecută, rușii şi-au bătut joc, din nou, de raionul Nikopol. Au vizat trei comunități – Marhaneţ, Cervonohrihorivka și Nikopol. Au atacat cu lansatoare Grad şi artilerie grea”, a scris oficialul ucrainean pe Telegram.

O altă problemă majoră, cu risc mare de catastrofă, are legătură cu un baraj aflat pe râul Nipru.

Ruşii au aruncat în aer podul Kakhovskaya, cel care traversează râul Nipru și asigură legătura cu Hersonul.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2022