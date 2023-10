Doliu în Ucraina! Țara este în doliu după ce rușii au bombardat regiunea Herson, aflată pe linia frontului din sudul Ucrainei. Armata rusă a lovit un autobuz, dar și o instalaţie de infrastructură critică şi un cimitir. Bombardamentele au ucis doi civili și au provocat rănirea a alte opt persoane.

Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a oferit mai multe informații pe rețeaua de socializare Telegram. El a precizat că printre răniți sunt și 5 femei, unele cu răni grave.

Procurorii au anunțat că autobuzul era situat la o la o intersecţie în momentul în care obuzul a explodat în apropiere. Autoritățile locale au publicat în mediul online imaginile cu atacul. Putem vedea cum podeaua autobuzului grav avariat este plin de sânge și sticlă.

În urma atacului, locuitorii din patru mici localități au rămas fără curent electric. acest lucru se datorează bombardării unei instalaţii de infrastructură critică nespecificată din regiune.

