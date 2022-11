Podul principal peste râul Nipru din Herson, oraș eliberat recent de forțele rușilor, a fost distrus recent, conform unor imagini preluate de pe rețelele de socializare din Ucraina.

Aceasta era singura legătură între orașul Herson din sudul Ucrainei și malul de est al râului Nipru, controlat de ruși.

O serie de fotografii și înregistrări video difuzate vineri pe rețelele de socializare arată că forțele rusești au părăsit orașul, dar au distrus singurul pod care făcea legătura cu celălalt mal al râului Dnipro. Alexander Kots, un reporter al ziarului rusesc Komsomolskaia Pravda aflat în zonă, a anunțat că „în acest moment nu există trupe rusești pe partea cealaltă”, potrivit CNN.

Conform imaginilor, întreaga secțiune centrală a podului este distrusă.

„În spatele meu se află cele două travee prăbușite ale podului Antonivka. Probabil că au fost aruncate în aer în timpul retragerii grupului de forțe rusești de pe malul drept pe cel stâng sau de pe malul vestic pe cel estic”, a explicat Kots.

În ultimele zile, armata ucraineană a recucerit părți din regiunea Herson, iar Moscova a ordonat o retragere parțială din zonă recent. Următoarea trecere a râului Nipru este la mai peste de 70 kilometri de orașul Herson, mai relatează și The Guardian.

Nu se știe oficial ce a cauzat prăbușirea podului, dar un vlogger rus, propagandist al războiului, a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost aruncat în aer de trupele ruse care se retrag din Herson. Podul a fost bombardat constant de trupele ucrainene în timpul verii, pentru a împiedica aprovizionarea trupelor rusești.

Soldaţii ucraineni au intrat deja în zonele de periferie ale oraşului Herson, a anunțat un oficial local, la o zi după anunțarea retragerii trupelor ruse din oraşul-port situat în sudul Ucrainei. Între timp, localnicii au ridicat steagul ucrainean în mijlocul orașului.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că 40 de localități au fost eliberate de sub ocupația rușilor, conform unui anunț făcut recent pentru populația Ucrainei.

Another video from the #Antonivka Road Bridge. pic.twitter.com/M5KxWIjkSr

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022