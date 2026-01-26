Oferta se numește PPC Fix 36 și a fost lansată la 23 decembrie. Inițial, ea putea fi accesată doar până la finalul anului trecut, însă a fost prelungită prima dată până la 31 ianuarie 2026.

Acum, PPC a anunțat o nouă prelungire, iar oferta este valabilă până la 28 februarie 2026, conform informațiilor publicate de companie pe site.

Oferta este prezentată ca o premieră pentru piața de furnizare a energiei electrice din România, deoarece presupune un preț fix timp de trei ani în contractele pentru clienți casnici.

PPC comunică un preț al energiei electrice de 0,599 lei/kWh, valabil pentru o perioadă de 3 ani.

La acest preț se adaugă taxe și tarife reglementate, inclusiv TVA, ceea ce înseamnă că prețul final va fi, în funcție de zona de distribuție, între 1,29 lei/kWh și 1,37 lei/kWh.

PPC precizează că oferta se adresează doar clienților noi, adică persoanelor care schimbă furnizorul și aleg să încheie un contract cu PPC pe această ofertă.

În comunicarea companiei, oferta este prezentată ca un avantaj pentru cei care vor să aibă predictibilitate pe termen mai lung, printr-un preț fix, fără modificări pe perioada de trei ani.

Pe lângă prelungirea perioadei în care oferta poate fi accesată, PPC a modificat și limita de contracte disponibile.

Dacă până acum oferta era limitată la 1.000 de contracte noi, compania a anunțat că această limită a fost crescută la 3.000 de contracte noi.

În același context, este reamintit faptul că legislația din România permite schimbarea furnizorului de energie electrică gratuit și oricând pe parcursul derulării contractului.

Asta înseamnă că un client care semnează un contract pe 3 ani poate ieși din el fără costuri, dacă la un moment dat apar în piață prețuri mai bune și dorește să schimbe furnizorul.

PPC Energie are aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții la nivel național. De asemenea, compania are și o rețea de 80 de magazine în toată țara.