Anunț pentru pensionari. Casa de Pensii a transmis când intră pensiile în conturi

Mai multe Case Județene de Pensii au anunțat că au efectuat transferurile către instituțiile bancare pentru plata pensiilor și a altor drepturi acordate în baza legilor speciale. Beneficiarii care încasează banii în cont trebuie să știe că alimentarea cardurilor va avea loc în cursul zilei de vineri, 12 iunie.

Vești pentru pensionarii care au ales să își primească drepturile prin cont bancar. Casele Județene de Pensii Alba și Bihor au informat că transferurile aferente pensiilor și indemnizațiilor plătite prin card au fost deja efectuate către instituțiile bancare prin intermediul Trezoreriei.

Casa Județeană de Pensii Alba a precizat că transferurile aferente pensiilor și indemnizațiilor prevăzute de legi speciale au fost efectuate prin Trezoreria Alba în data de 11 iunie 2026.

„Transferurile aferente pensiilor si indemnizatiilor prevazute de legi speciale, achitate prin cont bancar, au fost efectuate prin Trezoreria Alba in data de 11 iunie 2026.”

Un anunț similar a fost transmis și de Casa Județeană de Pensii Bihor, care a informat că drepturile bănești au fost virate către bănci joi, 11 iunie.

„Informăm pensionarii care își încasează drepturile de pensie prin cont bancar, că joi 11 iunie 2026, Casa Județeană de Pensii Bihor a virat drepturile bănești (pensii și/sau alte drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special), către instituțiile bancare, prin intermediul Trezoreriei Bihor.”

Potrivit informațiilor transmise de cele două instituții, alimentarea efectivă a conturilor va fi realizată de către bănci în cursul zilei de vineri, 12 iunie.

Casa de Pensii Alba a anunțat că operațiunile vor avea loc în partea a doua a zilei.

„Alimentarea conturilor beneficiariilor, de catre institutiile bancare, se va realiza in cursul dupa amiezii zilei de 12 iunie 2026.”

La rândul său, Casa Județeană de Pensii Bihor a transmis că beneficiarii își vor primi banii în conturi pe parcursul zilei de vineri.

„În aceste condiții, în cursul zilei de VINERI, 12 IUNIE, vor fi alimentate, de către bănci, conturile individuale ale beneficiarilor.”

Ora exactă la care sumele vor deveni disponibile poate varia în funcție de fiecare instituție bancară și de procedurile interne de procesare a plăților.

Casa Județeană de Pensii Bihor a reamintit că beneficiarii pot opta pentru primirea documentului de informare privind plata pensiei în format electronic.

Cuponul de pensie poate fi transmis în contul online deschis în Portalul Casei Naționale de Pensii Publice sau prin e-mail, în condițiile stabilite de instituție.

Tot mai mulți pensionari aleg această variantă, care permite accesul rapid la informațiile privind sumele încasate și elimină necesitatea păstrării documentelor pe suport hârtie.

Anunțurile transmise de Casele de Pensii vizează atât pensionarii care își primesc pensia în cont bancar, cât și beneficiarii altor drepturi acordate în baza unor legi speciale.