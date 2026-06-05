Anunț important de la ANAF. Românii pot întâmpina dificultăți în următoarele zile. Probleme la serviciile online

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, în perioada 5-8 iunie 2026, vor fi efectuate lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii informatice utilizate de Ministerul Finanțelor și ANAF. Instituția avertizează că, în zilele următoare finalizării intervențiilor, este posibil să apară disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii electronice esențiale pentru contribuabili.

ANAF a informat vineri că infrastructura tehnică pe care funcționează sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ale administrației fiscale va intra într-un proces amplu de mentenanță și optimizare.

Potrivit instituției, lucrările sunt programate să se desfășoare în intervalul 5-8 iunie 2026 și urmăresc îmbunătățirea funcționării platformelor digitale utilizate zilnic de contribuabili, companii și instituții publice.

Aceste intervenții fac parte din procesul continuu de modernizare a infrastructurii IT și au rolul de a crește capacitatea de procesare, nivelul de securitate cibernetică și stabilitatea sistemelor utilizate pentru administrarea fiscală și operațiunile de trezorerie.

Reprezentanții ANAF atrag atenția că amploarea intervențiilor tehnice poate genera efecte temporare asupra funcționării unor servicii informatice.

„Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF”, se precizează în comunicatul instituției.

Astfel, contribuabilii care utilizează serviciile online ale administrației fiscale trebuie să ia în calcul posibilitatea unor întârzieri în procesarea anumitor operațiuni sau a unor dificultăți de acces la platformele electronice.

Deși ANAF nu a prezentat o listă detaliată a aplicațiilor care ar putea fi afectate, instituția precizează că intervențiile vizează infrastructura care susține activitățile de trezorerie și administrare fiscală.

În practică, orice lucrare de această amploare poate influența funcționarea unor servicii utilizate frecvent de persoane fizice și juridice, inclusiv platformele electronice prin care sunt depuse declarații fiscale, sunt efectuate verificări fiscale sau sunt accesate informații privind obligațiile către bugetul de stat.

În ultimii ani, ANAF și Ministerul Finanțelor au accelerat procesul de digitalizare, astfel încât o mare parte dintre operațiunile fiscale sunt realizate online, prin intermediul platformelor informatice ale instituției.

Potrivit comunicatului, lucrările de mentenanță nu au doar un rol tehnic, ci fac parte din strategia de consolidare a serviciilor digitale oferite contribuabililor.

ANAF precizează că intervențiile urmăresc „îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și a instituțiilor partenere”.

În contextul creșterii numărului de utilizatori și al dezvoltării continue a serviciilor online, modernizarea infrastructurii informatice este considerată esențială pentru evitarea blocajelor și pentru protejarea datelor gestionate de instituție.

Reprezentanții administrației fiscale susțin că procesul de implementare este urmărit permanent de specialiști și că eventualele probleme vor fi remediate cât mai rapid.

„Echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni cu celeritate pentru diminuarea eventualului impact și asigurarea reluării funcționării în condiții optime”, arată ANAF.

Instituția precizează că obiectivul principal este limitarea efectelor asupra contribuabililor și revenirea la funcționarea normală a serviciilor într-un interval cât mai scurt.

În acest context, ANAF recomandă utilizatorilor să își planifice din timp operațiunile care depind de serviciile electronice și să țină cont de posibilitatea apariției unor întârzieri temporare.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală mulțumește pentru înțelegere și recomandă utilizatorilor să aibă în vedere posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice, în perioada imediat următoare efectuării lucrărilor de mentenanță”, se mai arată în comunicat.

Anunțul vine într-o perioadă în care digitalizarea administrației fiscale a devenit una dintre principalele direcții de modernizare ale sistemului fiscal românesc, iar funcționarea fără întreruperi a platformelor informatice este esențială atât pentru contribuabili, cât și pentru activitatea instituțiilor publice și a mediului de afaceri.