Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat verificări la Târgurile de Crăciun, acoperind activitatea a peste 220 de operatori economici din întreaga țară. În urma controlului, au fost aplicate 48 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 198.000 de lei, și au fost emise 109 avertismente.

De asemenea, produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare, iar activitatea unui operator economic a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor.

Principalele nereguli constatate au inclus: condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare; lipsa afișării prețurilor și a altor informații pentru consumatori; informare incompletă sau inexactă despre substanțele cu potențial alergen; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

Alte deficiențe au fost: produse finite și materii prime fără elementele de identificare necesare trasabilității; lipsa traducerilor în limba română; absența informațiilor privind perioadele promoționale; și lipsa graficelor de monitorizare a frecvenței schimbării uleiului.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că, între 2 și 5 decembrie, au fost controlați peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară. În urma neregulilor constatate, echipele de control au aplicat 839 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 4,23 milioane de lei, și au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 504.000 de lei.

Activitatea a 13 operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor.

Principalele neconformități identificate au inclus: prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii și al organelor preambalate; utilizarea uleiului alimentar degradat termic; folosirea echipamentelor, ustensilelor și spațiilor cu grad ridicat de uzură și depuneri de rugină sau impurități; agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate expirat.

Alte deficiențe au fost: lipsa afișării prețurilor și a altor informații pentru consumatori; informarea incompletă sau inexactă privind produsele alimentare; comercializarea unor jucării cu deficiențe de etichetare, lipsa avertismentelor obligatorii și a informațiilor despre responsabilul de punere pe piață.