Andra a spus tot! De ce a plecat artista de la Vocea României? Andra: Nu era despre mine acolo

Andra a făcut parte din jurIul de la ”Vocea României” în sezonul numărul 8 al emisiunii, alături de Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă. Artista i-a luat locul Loredanei Groza, după ce aceasta a semnat cu Antena 1 pentru a fi jurat în emisiunea ”Next Star”. Ulterior, Andra a renunțat la proiect și a fost înlocuită de Horia Brenciu.

Despre plecarea Andrei de la ”vocea României” nu se știau prea multe lucruri, însă artista a lămurit totul în cadrul podcastului ”Fain și Simplu” al lui Mihai Morar.

Ea a precizat că percepția pe care a avut-o asupra emisiunii a fost una greșită. Aceasta s-a confruntat cu realitatea, care a arătat că, de fapt, un antrenor concurează cu un alt antrenor.

Andra a continuat prin a spune că producătorii i-au promis că emisiunea nu o să fie despre ceartă și că o să fie la fel ca formatul din străinătate.

“A fost o surpriză chestia asta. M-am dus, mi-au promis producătorii că n-o să fie pe ceartă și o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori. Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere.

Andra a vorbit și despre ”înțepările” dintre ea și Tudor Chirilă care spunea că strică piesele.

Artista a mai spus că, deși se simțea ca acasă, a trebuit să renunțe la emisiune.

“Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Am ajuns acolo și am dat de cu totul altceva, era un joc. Fiind un show de televiziune am înțeles că așa funcționează. Culmea, mă simțeam acasă, erau oamenii din trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”, a mai spus Andra.