Întrebată despre cine ține mai mult supărarea, Andra a mărturisit că Măruță este acela, sau cel puțin încearcă. Ea a spus însă că a aflat secretul și știe ce trebuie să facă pentru a trece și peste aceste probleme. Andra a spus că Măruță are nevoie de timp și a învățat că dacă acesta este nervos îl lasă să spună tot ce are de spus și are puterea să tacă.

Facem o echipă extraordinară

„El are nevoie de timp, pentru că nu este genul de om care să spună tot. Eu trebuie să scot de la el informația: Haide spune-mi cu ce te-ai supărat? Ce s-a întâmplat? Mă simt ca la un interviu de fiecare dată. Asta a fost la început pentru că acuma nu mai fac lucrul acesta.

Știu că el are nevoie de timp și dacă îi las timpul acesta el vine singur să-mi spună lucrurile atunci când va fi bine. În relația cu el am învățat că atunci când ne certăm, dacă el este mai nervos decât mine în momentul acela, îl las pe el să spună ce are de spus și am puterea să tac.

Apoi a doua zi când avem o discuție normală îi spun că nu mi-a plăcut că mi-ai spus chestia asta”, a declarat Andra.

Aceasta a spus că s-au susținut mereu și a fost foarte important faptul că au discutat mereu ideile și când a fost nevoie să treacă la fapte s-au mobilizat amândoi, nefiind nevoie să tragă unul de altul.

„Noi ne-am susținut și dacă el a vrut să facă ceva eu am fost mereu alături de el. Îmi place că vine să vorbească cu mine și mă simte aliatul lui. Are de multe ori încredere în instinctul meu și îmi cere părere, dar și eu îi cer părerea. Toate ideile este important să le spui, să le pui pe foaie și să le discuți. Simt că fac o echipă extraordinară cu el și nu trag eu de el să facem anumite lucruri și nici el de mine. Pur și simplu ne mobilizăm”, a mai declarat artista.