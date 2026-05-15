În cadrul podcastului Prețul Adevărului, Matei Dumitrescu (partener ROCAX și Filrușu Capital, vicepreședinte TechAngels) a demontat mecanismele psihologice și de business din spatele a ceea ce el numește, cu un zâmbet, „Teoria minciunii” la antreprenori.

De la evaluări fanteziste de piață și până la ignorarea concurenței, iată care sunt cele mai frecvente capcane în care pică ”startupiștii” și cum pot fi ele evitate pentru a construi un business ancorat în realitatea anului 2026, conform lui Matei Dumitrescu prezent la Sunetul Banilor.

Cele mai periculoase minciuni nu sunt cele spuse cu intenția de a înșela, ci cele în care antreprenorul crede cu toată ființa lui. Acestea apar dintr-o dragoste oarbă față de propriul produs, un sindrom extrem de întâlnit în rândul fondatorilor din tehnologie.

În tech, mulți pornesc de la a se juca cu tehnologia, fac o cercetare sau codează o soluție care funcționează tehnic impecabil. Însă ordinea logică a unui business de succes este inversă: întâi identifici problema clientului și apoi construiești soluția. Antreprenorii care creează mai întâi produsul pleacă apoi la vânătoare de clienți, încercând să găsească o problemă care să se potrivească, artificial, cu soluția lor. Aceasta este prima și cea mai mare păcăleală.

Atunci când își prezintă afacerea în fața unui fond de Venture Capital, antreprenorii tind să cosmetizeze datele pieței, afișând cifre globale astronomice în speranța de a părea atractivi.

„Mint efectiv de foarte multe ori când e vorba de cerere. Văd o piață totală uriașă — de exemplu, piața de marketing din România — deși ei fac un tool care se adresează exclusiv îmbunătățirii productivității influencerilor mici. Ei arată toată piața, ca și cum ar putea să captureze valoare din întreaga piață, deși produsul lor e doar o bucățică dintr-o bucățică dintr-o bucățică.”

Un investitor profesionist va penaliza imediat această lipsă de realism. Pentru ca un pitch să fie credibil, fondatorul trebuie să demonstreze că înțelege exact care este felia lui reală de piață (SOM – Serviceable Obtainable Market), nu să vândă iluzia că va cuceri întreaga planetă din prima zi.

Propoziția „Noi nu avem concurență, produsul nostru este unic” este probabil cel mai mare „red flag” din mintea unui investitor.

„Mint despre concurență. Poate o ignoră, poate nu o văd, poate nu vor să o vadă. Deși concurența este extrem de importantă — nu neapărat ca să nu te mănânce ea, ci ca să știi unde te încadrezi. Cineva face o mașină mai de viteză, tu faci una mai de lux, care merge mai încet, sau faci una mai ieftină. Analiza concurenței are ca scop mai ales poziționarea ta.”

Lipsa concurenței pe o nișă înseamnă, de cele mai multe ori, că pe acea nișă nu există bani sau că piața a fost deja testată și s-a dovedit neprofitabilă. Antreprenorul inteligent folosește concurența ca pe un reper pentru a-și defini clar propunerea unică de valoare (USP).

Lumea investitorilor este mică, iar feedback-ul pozitiv primit la sfârșitul unei întâlniri este adesea tradus greșit de antreprenori ca un succes garantat.

„Ei cred că un zâmbet sau o strângere de mână de la un investitor înseamnă un commitment. Și traduc un soft commitment într-un hard commitment. […] Se autopăcălesc că toți vor să investească în ei, dar până la urmă rămân fără niciunul. Antreprenorii trebuie să fie foarte realiști.”

În business, un interes verbal („Arată foarte bine ce faci, ținem legătura”) nu valorează nimic până când banii nu au intrat în cont sau contractul de finanțare nu este semnat. Autopăcălirea în această etapă poate duce la oprirea eforturilor de strângere de fonduri, lăsând startup-ul fără oxigen exact când are mai mare nevoie.

Toată lumea știe că în etapele timpurii (early stage), investitorii pun preț pe echipă în proporție de peste 70%. Totuși, și investitorii au propriile slăbiciuni (bias-uri) și pot fi păcăliți de un discurs bine livrat.

„Te conectezi cu fondatorul și vezi ceva în el, că are un spark (o scânteie), că e inteligent. Dar după aceea uiți să vezi dacă chiar s-ar dedica și ar munci 12 ore pe zi dacă ar trebui pentru business-ul ăla. Mulți te pot păcăli, chiar dacă au tot mixul, au și o echipă bună… dar le trece cheful. Multora le trece cheful imediat după ce iau banii. Înainte sunt foarte entuziasmați.”

O echipă de succes nu înseamnă doar competențe complementare pe o foaie de hârtie, ci un caracter puternic, rezistență la stres și disciplină pe termen lung. Entuziasmul inițial (hype-ul) este ieftin; consistența în execuție este calitatea care separă marii campioni de restul plutonului.

Cum poți demonta „Teoria minciunii”? Soluția oferită de Matei Dumitrescu este simplă: renunță la planificarea excesivă și testează piața prin acțiune directă.

În 2026, datorită instrumentelor avansate de Inteligență Artificială, nu mai ai nicio scuză să te ascunzi în spatele presupunerilor. Nu mai mergi la client sau la investitor cu o poveste, ci cu o soluție minim funcțională (MVP) sau cu un mock-up interactiv. Fă business real din prima zi. Este cea mai scumpă, dar și cea mai eficientă școală: singurul loc unde cifrele și clienții reali îți vor spune adevărul gol-goluț, fără nicio minciună.