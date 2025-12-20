Planul de sprijin se bazează în principal pe subvenții pentru defrișarea definitivă a viței de vie. În Franța, vor fi mobilizate 130 de milioane de euro pentru a finanța defrișarea, la o rată de 4.000 de euro pe hectar. Această măsură, care se aplică și în Italia și Spania, vizează limitarea ofertei în contextul scăderii cererii. Cu toate acestea, ea abordează doar o parte din dezechilibrul structural al sectorului.

Cifre cheie:

– 35%: scăderea consumului de vin în Europa din 2000.

– 60%: ponderea Franței, Spaniei și Italiei în producția mondială de vin

– 214 milioane de hectolitri: nivel istoric scăzut al consumului mondial preconizat pentru 2025.

Producția și consumul mondial de vin au scăzut cu aproape 10% în zece ani. Dar declinul este mult mai pronunțat în Europa, unde consumul a scăzut cu 25% din 2000. Franța și-a pierdut statutul de lider mondial în producție în favoarea Italiei, iar cererea continuă să scadă. În 2025, consumul mondial ar trebui să atingă un minim istoric de 214 milioane de hectolitri.

Probleme crescânde în exporturi

Vinurile europene se confruntă cu dificultăți pe piețele internaționale. În China, consumul de vin a scăzut cu peste 60% de la începutul pandemiei, în timp ce în Statele Unite, noile bariere vamale complică accesul pe piață al exportatorilor europeni. Aceste dificultăți de export slăbesc și mai mult o industrie care se află deja sub presiune.

Planul francez de dezrădăcinare, care prevede retragerea de pe piață a 1,5 milioane de hectolitri (doar 10% din surplusul estimat de aprovizionare în 2025), nu poate fi suficient pentru a remedia actualul dezechilibru între cerere și ofertă și se bazează exclusiv pe producție pentru a îmbunătăți condițiile din sector, ignorând provocarea reprezentată de scăderea cererii și schimbarea obiceiurilor de consum.

Concentrarea asupra defrișării ascunde necesitatea de a urca pe piața de lux și disparitatea mare dintre producători. Vinurile de bază, în special în sud-estul Franței, se confruntă cu o concurență crescută din partea țărilor non-europene și cu scăderea cererii, ceea ce face ca această soluție să fie nepotrivită pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a sectorului.

Simon Lacoume, economist sectorial, afirmă: „Industria vinicolă europeană traversează o criză fără precedent, marcată de un dezechilibru persistent între cerere și ofertă, dificultăți de export și concurență în ceea ce privește vinurile de bază. Măsurile actuale, deși esențiale, nu sunt suficiente pentru a reinventa sectorul în mod durabil.”