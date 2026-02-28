Potrivit evaluărilor, piețele de petrol, gaze, aur și valute considerate riscante ar putea intra într-o fază de volatilitate ridicată, alimentată de temerile privind o nouă escaladare a conflictului și eventuale blocaje în Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

Analiștii avertizează că atacurile izolate din regiune ar putea deveni o realitate constantă, în acord cu semnalele transmise de Iran. În acest context, cotațiile petrolului sunt așteptate să se mențină la niveluri ridicate, deoarece atât producția, cât și rutele de transport rămân vulnerabile la eventuale atacuri sau întreruperi.

Presiunea asupra OPEC ar putea crește, organizația fiind nevoită să majoreze producția pentru a compensa pierderile. Specialiștii estimează că o primă de risc de 10–25% inclusă în prețul petrolului este plauzibilă chiar și fără o blocare a Strâmtoarea Ormuz, scenariu care, dacă s-ar materializa, ar putea împinge această primă spre 50%.

VISHNU VARATHAN, HEAD OF MACRO RESEARCH, ASIA EX-JAPAN, MIZUHO, SINGAPORE: ”Un context mai amplu al unor atacuri regionale sporadice poate deveni normalitate, în linie cu avertismentul Iranului. Preţurile petrolului vor rămâne probabil ridicate, întrucât producţia şi tranzitul rămân expuse atacurilor şi perturbărilor. OPEC ar putea fi presată să crească producţia, pentru a compensa. Dar o primă de risc de 10–25% pentru petrol nu este deloc exagerată, chiar şi fără o blocadă a Strâmtorii Ormuz, care ar fi un eveniment cu un risc de primă de 50%.”

CHRISTOPHER WONG, STRATEGIST, OCBC, SINGAPORE: ”Atacul ridică primele de risc geopolitic chiar înaintea deschiderii pieţelor de luni. Reacţia iniţială este previzibilă: activele de refugiu precum aurul ar putea deschide în creştere, iar petrolul ar putea urca, pe temeri privind întreruperile de aprovizionare. Activele de risc şi monedele sensibile la risc … ar putea înregistra episoade de volatilitate, în special dacă apar titluri care indică potenţiale represalii sau extinderea conflictului în regiune.”

NICK FERRES, CIO, VANTAGE POINT ASSET MANAGEMENT, SINGAPORE: ”Energia este în continuare ieftină. Este sectorul evident care va creşte luni. Şi aurul.”

SAUL KAVONIC, MST MARQUEE ENERGY ANALYST, SYDNEY: ”Primele indicii arată un atac pe scară mai largă asupra Iranului, cu contraatacuri care s-ar putea intensifica şi implica mai multe state din Golf. Dacă regimul iranian va percepe că se confruntă cu o ameninţare existenţială, tentativele de blocare a Strâmtorii Ormuz nu pot fi excluse. Statele Unite şi aliaţii vor avea planuri de escortă militară pentru a proteja tranzitul prin strâmtoare.

Specialiștii avertizează că, dacă Iran ar reuși să perturbe traficul prin Strâmtoarea Ormuz, peste 20% din fluxurile globale de petrol și GNL ar putea fi afectate. Impactul ar putea depăși severitatea embargoului arab din anii 1970 și a Revoluției iraniene, împingând cotațiile petrolului în zona a triple-digit și readucând GNL-ul la maximele din 2022.

Analiștii subliniază că riscul unei escaladări, fie intenționate, fie neintenționate, este mare și greu de anticipat. În scenariile inițiale, piața petrolului va include deja primele de risc asociate reducerii exporturilor iraniene, atacurilor asupra infrastructurii energetice regionale sau perturbării parțiale a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Chiar și o perturbare limitată, de exemplu prin evitarea unor petroliere a zonei, ar putea elimina milioane de barili pe zi de pe piață, ceea ce ar putea duce prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril.