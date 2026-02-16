Anul trecut, orădenii au generat 123.720 de tone de deșeuri în total. Cantitatea include deșeuri menajere, stradale, din construcții și demolări, electrice și alte tipuri.

Țintele stabilite la nivelul Uniunea Europeană vizează însă doar deșeurile municipale. Acestea includ resturile menajere și deșeurile asimilabile provenite din instituții, comerț sau coșuri stradale.

În 2025, Oradea a produs 78.433 de tone de deșeuri municipale. În această categorie sunt incluse și ambalajele predate prin sistemul SGR, precum și deșeurile electrice și textile.

Din totalul deșeurilor municipale, 42.881 de tone au fost reciclate sau valorificate energetic. O parte dintre acestea au fost utilizate la fabrica de ciment Holcim din Aleșd.

Procentul de reciclare și valorificare a fost de 46,83%. Ținta impusă pentru 2025 a fost de 60%, ceea ce înseamnă că doar 40% din deșeuri ar fi trebuit să ajungă la haldă. Pentru a îndeplini obiectivul, orașul ar fi trebuit să recicleze suplimentar 10.680 de tone.

Comparativ cu 2024, procentul este mai mic. În anul anterior, Oradea a atins un nivel de 51,63%, cel mai ridicat din ultimul deceniu, potrivit ebihoreanul.ro.

Pentru fiecare kilogram de deșeu depozitat peste limita stabilită, Primăria trebuie să achite o contribuție la Fondul de Mediu. Suma totală pentru anul analizat este de 481.775 de lei.

Pe lângă această cheltuială, municipalitatea trebuie să gestioneze și extinderea infrastructurii de depozitare. Halda din Episcopia deservește întreg județul Bihor și este administrată prin asociația Ecolect.

Actuala celulă de depozitare, a patra de la înființarea haldei în 2005, a ajuns la un grad de umplere de 75%. Din acest motiv, au fost comandate lucrările pentru amenajarea unei noi celule.

Noua suprafață va avea 3,8 hectare. Proiectul include o membrană de protecție pentru sol și pânza freatică, rețea de colectare a levigatului, drumuri de acces și rigole pentru evacuarea apelor pluviale. Investiția se ridică la aproape 17 milioane de lei.

Pentru a îmbunătăți performanța la reciclare, Primăria Oradea intenționează să modernizeze infrastructura de salubritate. În acest an vor fi montate 267 de eco-insule digitalizate la blocuri.

Acestea au fost achiziționate de Ministerul Mediului printr-un proiect finanțat prin PNRR. Ele se adaugă celor 100 deja cumpărate.

Eco-insulele existente sunt în curs de modificare, după ce cetățenii au semnalat probleme legate de înălțimea gurilor de aruncare și alte neajunsuri. Și noile containere vor fi adaptate înainte de montare.

În plus, Primăria intenționează să instaleze camere de supraveghere în jurul punctelor de colectare. Măsura are scopul de a identifica și avertiza persoanele care aruncă deșeuri în afara spațiilor amenajate.