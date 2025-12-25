Autoritățile atrag atenția că persoanele care locuiesc la bloc și organizează petreceri zgomotoase riscă amenzi substanțiale dacă deranjează vecinii sau nu respectă normele legale și cele stabilite de asociațiile de proprietari.

Amenzile prevăzute pot ajunge până la 6.000 de lei atunci când petrecerile sunt considerate deranjante pentru locatari sau când sunt încălcate regulile privind liniștea. În plus, în cazul sesizărilor făcute de vecini la poliție, sancțiunile pot include și prestarea unor ore de muncă în folosul comunității, între 100 și 150 de ore, în funcție de gravitatea faptelor.

Conform Legii nr. 61/1991, acțiunile care tulbură liniștea locuitorilor, cum ar fi muzica dată prea tare, țipetele sau zarva excesivă, pot constitui contravenții. Articolele specifice prevăd că este interzisă:

„tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”;

„tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 […] prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat […] la intensitate mare în locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora”; „petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor”.

Pe lângă prevederile de lege, asociațiile de proprietari impun propriile reguli de conviețuire, inclusiv privind orele de liniște. Nerespectarea acestor reguli, combinate cu sesizările create de zgomot, poate atrage sancțiuni aplicate de poliție sau alte autorități abilitate.

De asemenea, legea stabilește intervalele de liniște, respectiv între orele 22:00–08:00 și 13:00–14:00, perioade în care producerea de zgomote la intensitate ridicată este sancționată.

Autoritățile precizează că regulile privind liniștea publică se aplică indiferent de ziua din an, inclusiv în noaptea de Crăciun sau de Revelion. Chiar dacă aceste sărbători sunt asociate cu petreceri și reuniuni de familie, legea nu prevede excepții, iar sesizările vecinilor pot duce la intervenția poliției și aplicarea de sancțiuni contravenționale.

În acest context, polițiștii recomandă ca persoanele care doresc să organizeze petreceri să își informeze vecinii din timp și să se asigure că nivelul de zgomot rămâne unul rezonabil. Respectarea orelor de liniște și a regulilor de conviețuire poate preveni conflictele și amenzi costisitoare, contribuind la un climat mai echilibrat în comunitățile de locatari, chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă.