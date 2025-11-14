Un ploieștean a sunat la Poliția Locală vineri dimineață, după ce a văzut cum un muncitor transporta cu roaba saci cu moloz și deșeuri din construcții, pe care îi abandona direct pe malul și în albia pârâului Dâmbu.

Un echipaj al Poliției Locale Ploiești s-a deplasat imediat în zona indicată, pe strada Pielari.

La fața locului, polițiștii au identificat imobilul unde se desfășurau lucrările de renovare și au găsit deșeurile depuse atât pe mal, cât și în apă, într-o zonă care fusese igienizată recent cu ajutorul deținuților.

Proprietara locuinței, o femeie de 62 de ani, a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de lei, în baza OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, pentru abandonarea deșeurilor din construcții.

Polițiștii au descoperit și că femeia nu avea contract cu operatorul de salubritate pentru preluarea deșeurilor menajere, motiv pentru care a primit o amendă suplimentară de 2.000 de lei, conform HCL nr. 676/2024.

Aceasta a fost obligată să ridice molozul și restul deșeurilor și să aducă terenul la forma inițială, iar polițiștii vor reveni pentru a verifica dacă obligațiile au fost respectate.

De ani de zile, pârâul Dâmbu este o zonă vulnerabilă, afectată de depozitări ilegale de deșeuri. Mulți locuitori evită plata pentru ridicarea resturilor mari de către firme specializate și aleg să arunce moloz sau gunoaie direct în apă sau pe maluri. Există și situații în care oamenii plătesc persoane cu căruțe pentru a scăpa de deșeuri, dar acestea ajung tot în albia pârâului.