Până recent, ridicarea de garaje, garduri, anexe sau grajduri era considerată de autoritățile locale o abatere minoră, sancțiunile fiind în mare parte simbolice.

În prezent, Guvernul a pus în dezbatere publică, ca parte a reformei primăriilor, reglementări care prevăd amenzi semnificative pentru acest tip de construcții.

Astfel, orice lucrare realizată fără autorizație, indiferent de dimensiuni, ar putea fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 100.000 de lei.

Diferența între suma minimă și cea maximă reflectă intenția Guvernului de a oferi autorităților locale flexibilitatea de a aprecia gravitatea încălcării, inclusiv în cazul caselor, blocurilor sau clădirilor mai mari care nu dețin avizele necesare de la primărie.

În cazul în care autorizația de construire există, dar prevederile ei nu sunt respectate, amenzile vor varia între 5.000 și 20.000 de lei. În situația în care proprietarul refuză accesul organelor de control pe teren, este propusă o amendă fixă de 10.000 de lei.

Amintim că recent, un constănțean a fost dat în judecată după ce a înlocuit gardul vechi și a construit o bucătărie de vară fără a obține autorizațiile necesare. Deși i s-a acordat un termen pentru a-și regulariza situația, nu a luat nicio măsură. Instanța a dat câștig de cauză primăriei, dispunând demolarea lucrărilor pe cheltuiala proprietarului. Decizia poate fi contestată, însă problema rămâne serioasă.

