Un om de afaceri finlandez în vârstă de 79 de ani, Anders Wiklöf, a primit o amendă rutieră de 120.000 de euro după ce a fost surprins circulând cu 59 km/h într-o zonă unde limita legală era de doar 30 km/h.

Incidentul a avut loc în Mariehamn, în Insulele Åland, teritoriu autonom al Finlandei. Deși depășirea vitezei a fost de 29 km/h, sancțiunea a devenit una extrem de mare din cauza modului unic în care Finlanda calculează amenzile rutiere.

Finlanda aplică un sistem de sancționare rutieră diferit de majoritatea țărilor europene. În locul unei sume fixe, autoritățile folosesc așa-numitul model al „amenzilor zilnice”.

Acest mecanism funcționează astfel:

se calculează venitul net al persoanei;

se stabilește o valoare zilnică a amenzii în funcție de venit;

suma finală se obține prin înmulțirea acestei valori cu numărul de zile corespunzător gravității faptei.

În Finlanda, depășirea limitei de viteză cu mai mult de 20 km/h este încadrată ca abatere serioasă. În cazul de față, șoferul a depășit limita cu 29 km/h, ceea ce a dus la o sancțiune semnificativă.

De asemenea, legea prevede că depășirea pragului de 60 km/h într-o zonă de 30 km/h poate duce la suspendarea permisului de conducere, măsură de care omul de afaceri a scăpat la limită.

Anders Wiklöf nu a contestat amenda. Acesta a declarat că își asumă responsabilitatea pentru fapta sa și acceptă sancțiunea fără obiecții.

Totuși, cazul nu este unul izolat în istoria sa rutieră, fiind cunoscut pentru alte depășiri de viteză sancționate anterior.

Potrivit presei locale, omul de afaceri a mai fost sancționat în trecut:

64.000 € în 2013

95.000 € în 2018

În total, în aproximativ un deceniu, costurile cumulate ale amenzilor rutiere s-ar apropia de 400.000 de euro.

Modelul finlandez nu este unic. Un sistem similar este folosit și în Elveția, unde sancțiunile rutiere pot ajunge la sume extrem de mari pentru persoanele cu venituri ridicate.