Pentru majoritatea familiilor, statul german oprește plata Kindergeld odată ce copilul împlinește 25 de ani, indiferent dacă acesta studiază, lucrează temporar sau este în căutarea unui job. După această vârstă, alocația nu mai este acordată, iar sprijinul financiar familial dispare.

Codul german prevede însă o situație în care plata poate continua și după 25 de ani: adulții cu dizabilități, cu condiția ca handicapul să fi intervenit înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani. Pentru persoanele din generațiile anterioare, legislația permite un prag chiar mai larg, respectiv apariția dizabilității înainte de vârsta de 27 de ani.

Condiția centrală nu este nivelul handicapului, ci faptul că persoana nu își poate asigura singură existența, din cauza dizabilității.

Pentru a stabili dreptul la Kindergeld, autoritățile aplică un plafon anual de venit. În anul 2026, acesta este de 12.348 de euro, la care se poate adăuga o sumă suplimentară în funcție de specificul dizabilității.

Dacă veniturile depășesc acest prag, dreptul poate fi suspendat sau anulat. Un aspect relevant este că economiile sau bunurile nu intră în calcul, ci doar veniturile curente ale persoanei, ceea ce îi ajută pe cei care au economisit în timp, dar nu au venit lunar stabil.

Chiar dacă beneficiarul este adult, plata Kindergeld nu se face direct către acesta, ci către un părinte sau tutore legal. Statul consideră acest sprijin ca făcând parte din asistența acordată familiei, nu individului.

Pentru acordarea alocației, este obligatorie o cerere scrisă depusă la Serviciul Central pentru Alocații pentru Copii, însoțită de documente care să ateste:

-momentul apariției dizabilității

– impactul asupra capacității de muncă

– veniturile actuale

– eventuale evaluări medicale

Documentele medicale, certificatul de handicap și expertizele constituie baza dosarului.

Suma lunară de până la 259 de euro poate acoperi cheltuieli precum terapii, tratamente, facturi curente sau alimente. În rândul familiilor cu venituri mici sau moderate, diferența este semnificativă și poate stabiliza bugetul lunar, notează KA Insider.

Există însă și un aspect mai puțin discutat: dacă, ulterior, autoritățile constată că cerințele nu mai sunt îndeplinite, sprijinul poate fi retras, iar sumele acordate pot fi cerute înapoi. În astfel de cazuri, se emite o decizie de anulare și recuperare, iar plata poate fi solicitată imediat.

Beneficiarii au dreptul să conteste măsura, însă returnarea sumelor poate deveni o presiune financiară serioasă.

Pentru a evita astfel de situații, familiile trebuie să păstreze o comunicare constantă cu autoritățile, să actualizeze periodic actele și să declare corect veniturile.