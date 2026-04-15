Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află, zilele acestea, într-o vizită oficială la Washington, unde a purtat o nouă rundă de discuții cu John Jovanovic, CEO-ul US Exim Bank. Această întrevedere reprezintă o continuare a dialogului demarat anul trecut și vizează direct finanțarea unor proiecte de o importanță strategică pentru România.

Potrivit mesajului transmis de Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook, principalul scop al acestor consultări este accelerarea inițiativelor aflate deja în derulare, concomitent cu pregătirea unor investiții noi de anvergură, cu un accent deosebit pe sectorul energetic.

Alexandru Nazare a subliniat, prin intermediul unei comunicări publice, faptul că reluarea acestor discuții validează statutul României de partener serios și predictibil în ochii investitorilor americani.

Acesta a explicat că oportunitățile de proiecte comune promovate de țara noastră sunt analizate cu un interes real de către conducerea US Exim Bank, ceea ce deschide calea către o finanțare americană consistentă pentru infrastructura națională.

În cadrul dialogului de la Washington, au fost reconfirmate mai multe direcții prioritare de acțiune. Ministrul a precizat că se urmărește continuarea finanțării proiectelor nucleare, demers care include atât modernizarea unităților existente, cât și dezvoltarea unor capacități noi de producție.

De asemenea, agenda a inclus dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, cu mențiune specială pentru proiectul Coridorului Vertical, inițiativă în care România deține un rol central pentru asigurarea securității energetice la nivel regional.

Alexandru Nazare a menționat că parteneriatul vizează și sprijinirea investițiilor în industrie prin mecanisme de garantare oferite de partea americană.

Un punct inovator al discuțiilor a fost identificarea unor instrumente de finanțare comune, unde Banca de Investiții și Dezvoltare din România ar putea juca rolul de vehicul principal pentru implementarea proiectelor strategice.

Conform oficialului român, aceste investiții nu se rezumă doar la construcția de infrastructură, ci urmăresc oferirea unei energii mai sigure și mai accesibile pentru cetățeni și companii. Totodată, ministrul a punctat că aceste demersuri vor consolida poziția României ca hub energetic regional, fiind esențiale în contextul viitor al reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării zonei Mării Negre.

În final, Alexandru Nazare a reiterat abordarea pragmatică a guvernului, subliniind că parteneriatul cu US Exim Bank este vital pentru transformarea marilor proiecte în realități economice concrete, cu rezultate vizibile în perioada imediat următoare.

„🇺🇸🏦 Parteneriat consolidat cu US Exim Bank: finanțare americană pentru noi proiecte strategice în energie și infrastructură. O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuțiilor începute anul trecut, privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuțiilor confirmă că România este considerată un partener serios și predictibil, iar oportunitățile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană. Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute și pregătirea unor noi investiții majore, în special în domeniul energiei — un sector esențial pentru securitatea economică a României și a întregii regiuni. Am reconfirmat împreună direcțiile prioritare: ➡️ continuarea finanțării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităților existente și dezvoltarea de noi capacități ➡️ dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională ➡️ sprijin pentru investiții în infrastructură și industrie, prin mecanisme de garantare și finanțare oferite de partea americană ➡️ identificarea de noi instrumente de finanțare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă: 🔵 energie mai sigură și mai accesibilă pentru populație și economie 🔵 stabilitate economică pe termen lung 🔵 poziționarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării regiunii Mării Negre Am subliniat în discuții că România are astăzi o abordare pragmatică și orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituții precum US Exim Bank este esențial pentru a transforma proiectele mari în investiții concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanțare reală și proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid și să producă rezultate vizibile pentru economie”, a afirmat Alexandru Nazare în postarea sa, miercuri, 15 aprilie 2026.

Detalii cheie ale parteneriatului România – US Exim Bank