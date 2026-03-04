Sistemul de alertare seismică realizat de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) poate trimite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Bucureşti. Directorul general al INFP, Constantin Ionescu, a explicat că acest timp permite oprirea unor instalaţii importante pentru a reduce efectele asupra populaţiei.

El a spus că sistemul a fost creat astfel încât să avertizeze din timp autorităţile, iar în aceste secunde pot fi oprite reţelele de gaze sau pot fi suspendate procese industriale unde lucrează multe persoane, pentru a proteja angajaţii. Sistemul ajută la trimiterea rapidă a echipelor de intervenţie în zonele afectate şi la estimarea numărului de clădiri care ar putea fi avariate sau prăbuşite într-o localitate.

Constantin Ionescu a mai declarat că institutul are parteneri atât în România, cât şi în proiecte europene şi internaţionale, iar nivelul cercetării şi al pregătirii specialiştilor este comparabil cu cel al instituţiilor importante din Europa şi din lume.

Potrivit acestuia, în ţările cu risc seismic ridicat, institutele de cercetare dezvoltă sisteme care reduc efectele cutremurelor, deoarece acestea nu pot fi prezise cu ore sau săptămâni înainte. El a precizat că, în România, unul dintre aceste sisteme este cel de alertare seismică, care transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte de ajungerea undelor seismice în Bucureşti.

Ionescu a explicat că în Japonia avertizarea este transmisă cu una-două secunde înainte, iar în Mexic cu aproximativ 70 de secunde. El a adăugat că sistemul românesc funcţionează din anul 2013 şi este folosit mai ales pentru protejarea infrastructurilor critice, contribuind la reducerea impactului unui cutremur puternic asupra populaţiei.

Directorul general al INFP a explicat că, în prezent, cutremurele nu pot fi prezise, iar cercetătorii se concentrează mai ales pe reducerea efectelor acestora.

El a spus că oamenii aşteaptă adesea ca specialiştii să anunţe când va avea loc următorul cutremur, însă acest lucru nu este posibil în acest moment. A precizat că, prin cercetările realizate la institut şi prin studierea modului în care undele seismice se propagă din interiorul Pământului spre suprafaţă, specialiştii încearcă să creeze instrumente care să diminueze impactul cutremurelor asupra oamenilor şi clădirilor. Scopul este reducerea numărului de construcţii prăbuşite sau avariate şi a persoanelor afectate.

Constantin Ionescu a adăugat că toate activităţile institutului, inclusiv măsurătorile făcute prin reţeaua de staţii seismice, ajută la îmbunătăţirea standardelor de construcţie. El a subliniat că normele existente sunt bune şi că, dacă sunt respectate, clădirile şi infrastructura industrială ar trebui să reziste la cutremure.

În opinia sa, este foarte important ca populaţia să fie informată şi obişnuită chiar şi cu cutremurele mai mici, pentru ca oamenii să ştie cum să reacţioneze şi unde să se adăpostească în cazul unui seism puternic. Directorul INFP a mai spus că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) are un rol esenţial în acest proces, iar institutul organizează activităţi de informare şi educaţie, mai ales pentru elevi, în cadrul programului „Şcoala Altfel” şi al altor acţiuni educaţionale.

Competiţia „ReExpoziţia” face parte din campaniile de informare organizate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, care urmăresc să îi determine pe oameni să fie mai responsabili în ceea ce priveşte protecţia financiară a locuinţelor în cazul dezastrelor naturale.

Prin acest proiect, compania aduce în atenţia publicului, prin fotografii, efectele fenomenelor naturale extreme asupra comunităţilor şi contribuie, printr-o iniţiativă culturală şi educativă, la dezvoltarea unei mentalităţi de pregătire pentru situaţii de urgenţă.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a organizat miercuri, la Artmark, vernisajul celei de-a cincea ediţii a competiţiei de fotografie „ReExpoziţia”, dedicată conştientizării impactului dezastrelor naturale asupra locuinţelor şi comunităţilor din România.

Evenimentul a avut loc la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 şi a reunit reprezentanţi ai autorităţilor, ai instituţiilor implicate în gestionarea situaţiilor de risc, ai domeniului asigurărilor, precum şi câştigătorii ediţiei din acest an.

Organizatorii au precizat că, de la lansare până în prezent, competiţia a adunat peste 300 de participanţi din toată ţara, iar numărul celor înscrişi a crescut de la o ediţie la alta.