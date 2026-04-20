Alertă diplomatică. Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut pe teritoriul Federației Ruse și pus sub acuzare pentru presupusa implicare în pregătirea unui act terorist, potrivit informațiilor comunicate oficial de Ambasada Republicii Moldova la Moscova.

Misiunea diplomatică a fost notificată de autoritățile ruse în legătură cu acest caz și a confirmat că a inițiat demersuri oficiale pentru a obține detalii suplimentare privind situația juridică a persoanei reținute.

„În adresa misiunii diplomatice au fost transmise informații din partea autorităților competente ale Federației Ruse potrivit cărora un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut și pus sub învinuire pentru o presupusă participare la pregătirea unui act terorist”, se arată în comunicat.

Potrivit reprezentanților diplomatici, Ambasada a solicitat acces consular imediat și informații detaliate despre circumstanțele reținerii. Scopul intervenției este asigurarea respectării drepturilor cetățeanului moldovean și verificarea condițiilor în care este deținut.

Diplomații moldoveni au transmis cereri oficiale către instituțiile competente din Federația Rusă, inclusiv pentru organizarea unei întrevederi consulare directe cu persoana vizată.

„În scopul asigurării respectării drepturilor și intereselor legitime ale cetățeanului moldovean, Ambasada a înaintat demersurile necesare către autoritățile ruse competente, solicitând furnizarea de informații detaliate privind cazul, precum și organizarea unei întrevederi consulare cu persoana reținută”, se mai menționează în comunicat.

Cazul este asociat unei operațiuni anunțate anterior de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), desfășurată la Moscova în data de 14 aprilie.

În cadrul acelei operațiuni, trei persoane – un cetățean moldovean, unul ucrainean și unul rus – au fost reținute sub suspiciunea că ar fi planificat un atac asupra unui ofițer militar rus de rang înalt.

Potrivit informațiilor prezentate de partea rusă, presupusul plan ar fi implicat utilizarea unui scuter electric încărcat cu explozibil, care ar fi putut provoca victime multiple în centrul capitalei ruse.

FSB a publicat și materiale video cu suspecții, în care aceștia par să recunoască faptele imputate. Totuși, aceste înregistrări nu pot fi verificate independent, iar condițiile în care au fost obținute declarațiile rămân neclare.

Autoritățile Republicii Moldova au intervenit în mod repetat în situații similare, solicitând acces consular pentru cetățenii reținuți în Federația Rusă.

De-a lungul ultimilor ani, Chișinăul a exprimat îngrijorări privind mai multe cazuri în care cetățeni moldoveni au fost reținuți pe teritoriul rus, unele fiind catalogate de experți ca sensibile din punct de vedere diplomatic.

Ministerul Afacerilor Externe a emis în repetate rânduri avertismente de călătorie, invocând riscuri legate de posibile rețineri sau tratamente arbitrare.

Ambasada Republicii Moldova la Moscova a precizat că, în acest moment, cazul se află în fază de clarificare, iar autoritățile moldovene continuă dialogul diplomatic pentru a obține informații oficiale suplimentare.

Nu au fost făcute publice date privind identitatea persoanei reținute sau detalii suplimentare despre acuzațiile exacte.