Un recent sondaj de opinie, realizat între 2 și 7 noiembrie 2025 în rândul populației adulte din București, oferă o imagine clară asupra intențiilor de vot pentru alegerile din 7 decembrie. Studiul Avangarde a fost realizat prin interviuri directe față-în-față pe un eșantion de 1080 de persoane, reprezentativ pentru locuitorii capitalei. Marja maximă de eroare este de ±3,2%.

Conform rezultatelor, 82% dintre respondenți sunt conștienți că scrutinul pentru Primăria Capitalei se va desfășura în luna decembrie.

În ceea ce privește opțiunile de vot, sondajul arată o competiție strânsă între candidați: Daniel Băluță (PSD) conduce cu 24% dintre intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, iar Cătălin Drulă (USR) obține 20%.

Candidați independenți și reprezentanți ai altor partide precum Anca Alexandrescu, Vlad Gheorghe, Ana Ciceală și Virgil Alexandru Zidaru înregistrează între 2% și 5% din intențiile de vot.

Chestionații au fost întrebați și despre percepția asupra viitorului primar al Capitalei, indiferent de propriile preferințe.

În această privință, Daniel Băluță este văzut ca favorit de 30% dintre respondenți, urmat de Ciprian Ciucu cu 19% și Cătălin Drulă cu 15%.

Autoritățile electorale au stabilit calendarul oficial al etapelor pregătitoare pentru alegerile din 7 decembrie 2025, pentru funcția de Primar al Municipiului București.

Procesul începe pe 11 noiembrie și se încheie cu tipărirea buletinelor de vot pe 2 decembrie. În intervalul 11–17 noiembrie, candidații își pot depune dosarele de candidatură. Următoarele două zile, 18 și 19 noiembrie, sunt dedicate depunerii contestațiilor privind acceptarea sau respingerea candidaturilor. Aceste contestații pot fi formulate de cetățeni, partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Toate contestațiile trebuie soluționate până pe 20 noiembrie, în termen de 24 de ore de la înregistrare. Campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie, iar cu o zi înainte, pe 21 noiembrie, este termenul limită pentru amplasarea panourilor electorale. Tragerea la sorți pentru stabilirea numerelor de ordine pe buletinele de vot va avea loc pe 24 noiembrie, iar tipărirea efectivă a buletinelor este programată pentru 2 decembrie.