Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat într-o intervenție la România TV că, deși păstrează o apropiere umană față de USR, partidul pe care l-a fondat, rolul său instituțional îl obligă să rămână mediator între formațiunile din coaliție.

El a explicat că în cei cinci ani în care a condus Primăria Capitalei a avut o relație foarte bună cu USR și că, personal, se simte mai apropiat de aceștia, însă funcția actuală îi cere să armonizeze pozițiile celor patru partide aflate la guvernare, precum și ale minorităților parlamentare.

„Cu USR-ul am avut o relație foarte bună în toți acești cinci ani la Primăria Capitalei și din punct de vedere uman, dacă vreți, cu USR-ul sunt mai apropiat. În ceea ce privește relația din coaliție, încerc din nou să-mi respect mandatul pe care mi l-au dat oamenii, de mediator, să încerc să văd cum pozițiile celor 4 partide și ale minorităților pot să fie armonizate”, a afirmat Nicușor Dan.

În ceea ce privește folosirea imaginii sale de către USR în campania pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a precizat că vede aceleași reclame ca toți ceilalți și că nu este surprins de modul în care declarațiile sale sunt utilizate politic.

El a explicat că la congresul PNL a urcat pe scenă, a mulțumit liderilor liberali și le-a transmis același mesaj despre parteneriat, afirmând că știe foarte bine că orice afirmație a sa din spațiul public poate fi folosită în campanie de oricine.

„Ne uităm la aceleași site-uri și vedem aceleași reclame: Veți avea în mine un partener. La congresul PNL-ului veți vedea că am urcat pe scenă le-am mulțumit, la sfârșit le-am spus exact aceeași frază. Eu sunt conștient că orice spun în spațiul public e ceva ce oricine poate să folosească”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă îl îngrijorează posibilitatea unei victorii a unui candidat suveranist la București, președintele a menționat că nu se teme de acest scenariu, însă a avertizat asupra riscului ca anumite curente politice care se revendică de la suveranism să apropie electoratul de zona de influență rusă.

El a adăugat că o eventuală orientare în această direcție la alegerile parlamentare din 2028 reprezintă un motiv de reflecție.

„Nu mă sperie nimic. Noi avem o competiție la PMB. Dacă vorbim de chestiunea asta așa-zis suveranistă, și eu sunt suveranist, România e un stat suveran, problema e că noi avem niște mișcări politice care vor să ducă populația apropiere de zona rusă. O perspectivă ca la alegerile parlamentare din 2028 să ne ducem în direcția asta, asta e ceva care mă face să reflectez”, a explicat Nicușor Dan.

Referindu-se la candidații implicați în cursa pentru București, Nicușor Dan a reamintit că, potrivit Constituției, nu are voie să se poziționeze politic, însă, ca fost primar și locuitor al Capitalei, poate exprima opinii despre problemele orașului.

Președintele a subliniat că Bucureștiul are nevoie de ordine în gestionarea banilor publici și de limitarea mafiei imobiliare, fenomen pe care a spus că l-a combătut în timpul mandatului său în limita competențelor primarului general.

El a sugerat că situația din sectoare în ceea ce privește urbanismul a fost mult mai gravă, menționând că, deși ar putea spune mai multe despre comportamentul unor primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari, Constituția îi interzice să facă declarații explicite în timpul campaniei electorale.