Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt acordate lunar prin primării, în perioada decembrie–aprilie, și au scopul de a sprijini persoanele cu venituri reduse în fața cheltuielilor ridicate pentru lemne. Beneficiarii primesc sume diferite în funcție de nivelul veniturilor lunare, astfel încât sprijinul să fie proporțional cu necesitățile fiecărei gospodării.

Potrivit reglementărilor în vigoare, suma maximă pe care o poate primi un beneficiar este de 320 de lei pe lună. Aceasta reprezintă valoarea pentru persoanele cu venituri foarte mici, iar pentru restul pensionarilor și gospodăriilor suma este ajustată proporțional cu venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure.

Sprijinul este destinat exclusiv celor care folosesc lemne pentru încălzire și se acordă în baza documentelor justificative privind veniturile. Prin această măsură, autoritățile urmăresc să reducă impactul financiar al cheltuielilor de sezon și să protejeze categoriile vulnerabile, în special în zonele rurale, unde alternativele pentru încălzire sunt limitate.

Determinarea valorii ajutorului se face pe baza veniturilor medii nete, conform unei scale progresive. Astfel, pentru familiile cu venituri foarte mici, ajutorul acoperă integral valoarea de referință, fără a depăși consumul facturat.

– În cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei, ajutorul pentru încălzire cu lemne este de 320 de lei.

– Dacă venitul mediu net lunar se situează între 200,1 lei și 320 lei, ajutorul acordat este de 288 de lei.

– Pentru venituri între 320,1 lei și 440 lei, sprijinul se reduce la 256 de lei.

– În cazul în care venitul se situează între 440,1 lei și 560 lei, suma acordată este de 224 de lei.

Proporționalitatea continuă astfel: 60% pentru venituri între 560,1 lei și 680 lei (192 lei), 50% pentru venituri între 680,1 lei și 920 lei (160 lei), 40% pentru venituri între 920,1 lei și 1.040 lei (128 lei) și 30% pentru venituri între 1.040,1 lei și 1.160 lei (96 lei).

– Pentru venituri între 1.160,1 lei și 1.280 lei, ajutorul este de 64 de lei.

– Persoanele cu venituri între 1.280,1 lei și 1.386 lei primesc 32 de lei, iar pentru persoanele singure cu venituri între 1.280,1 lei și 2.053 lei, sprijinul este, de asemenea, de 32 de lei.

Această structură permite ca ajutorul să fie acordat proporțional cu nivelul de trai, astfel încât cei mai vulnerabili să beneficieze de sprijinul maxim disponibil.

Autoritățile locale subliniază că plata ajutoarelor se face lunar și este condiționată de respectarea tuturor criteriilor legale. Beneficiarii trebuie să depună cereri complete și să prezinte documentele care dovedesc venitul și utilizarea lemnelor pentru încălzirea locuinței.

Această procedură permite o distribuție corectă a fondurilor și asigură că sprijinul ajunge exact la cei care au nevoie. Plata se realizează prin intermediul primăriilor, care gestionează fondurile alocate prin bugetele locale.

Prin implementarea acestor măsuri, autoritățile urmăresc nu doar sprijinirea financiară a pensionarilor și persoanelor cu venituri mici, dar și reducerea riscului de sărăcie energetică, fenomen care poate afecta sănătatea și calitatea vieții în sezonul rece.