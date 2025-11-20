Din cuprinsul articolului Ajutor pentru localitățile afectate de dezastrul de la Praid

Instalațiile de desalinizare, care integrează tehnologii avansate de purificare, cu eficiență ridicată și consum redus de energie, sunt proiectate și construite integral în țară, în fabrica Klarwin din Iernut, județul Mureș. Facilitatea modernă de producție, operată local de companie, a permis dezvoltarea soluțiilor tehnice personalizate, adaptate condițiilor și specificului fiecărui amplasament. Mai mult, proiectul continuă să fie tratat ca o prioritate absolută, toate resursele fiind direcționate către finalizarea rapidă a acestor sisteme esențiale pentru asigurarea accesului la apă potabilă.

Întregul proiect reprezintă un efort tehnologic și logistic deosebit, în care echipele de project management, inginerie, producție, asamblare și testare lucrează coordonat pentru a livra, într-un interval de timp extrem de scurt, echipamente complexe, concepute de la zero, conform cerințelor autorităților locale și rezultatelor așteptate.

„Este un proiect care solicită simultan expertiză tehnică, viteză de reacție și un nivel ridicat de precizie în execuție. Faptul că soluțiile sunt produse local, cu resurse proprii, ne-a permis să menținem un control complet asupra procesului și să răspundem imediat provocărilor apărute pe parcurs. Echipele Klarwin au fost mobilizate continuu pentru a dezvolta, în timp record, sisteme de desalinizare complexe, capabile să asigure calitatea optimă apei potabile, în fiecare dintre cele trei localități afectate”, a precizat Adrian Dobre, CEO Klarwin.

În prezent, soluțiile se află în fazele finale de pregătire pentru instalare, urmând ca procesul de punere în funcțiune să se desfășoare etapizat, în acord cu cerințele de siguranță și conformitate.