În total, 150 de locuri sunt disponibile inițial pentru cupluri și femei singure cu indicație medicală pentru FIV, iar înscrierile se fac online, pe site-ul ASSMB, secțiunea „Înscriere în proiect”, începând cu ora 12:00.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/04.06.2025 și se derulează în perioada iunie 2025 – decembrie 2026.

Sprijinul financiar este destinat unui număr total de maximum 2.000 de beneficiari din București, fie cupluri căsătorite sau necăsătorite, fie femei singure, diagnosticate cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, conform evaluării unui medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată.

„Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În total, 150 de locuri sunt disponibile pentru cupluri şi femei singure cu indicaţie medicală pentru fertilizare in vitro (FIV)”, a anunțat duminică Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute în Regulamentul de implementare a proiectului, iar aprobarea sprijinului financiar se face prin decizia comisiei de evaluare, care emite decizia oficială de aprobare.

Bugetul multianual al proiectului este de 30.000.000 de lei pentru 2.000 de beneficiari, iar obiectivul principal este creșterea natalității în rândul populației din București prin sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro.

„Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea natalităţii în rândul populaţiei, pe raza Municipiului Bucureşti, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 2000 de beneficiari, în perioada 2025 – 2026, cu indicatie medicală pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro”, arată informațiile publicate pe site-ul oficial al proiectului.

Acest proiect reprezintă o continuare a eforturilor Primăriei de a sprijini cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea și oferă posibilitatea accesului la tratamente medicale costisitoare.

Regulamentul de implementare a proiectului poate fi vizualizat aici.

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică. Obiectivul de activitate al administrației este asigurarea unui management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenţei medicale, conform O.U.G. nr.162/2008 cu modificările şi completările ulterioare.