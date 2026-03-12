Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că măsurile vizează în special copiii din familii vulnerabile și pensionarii, două dintre grupurile sociale care resimt cel mai puternic creșterea prețurilor și efectele inflației.

Ministrul a precizat că pachetul de solidaritate a fost gândit în urma unei analize atente a grupurilor țintă și că sprijinul este orientat către mai multe categorii vulnerabile. Printre acestea se numără copiii cu dizabilități, copiii care beneficiază de tichetul pentru participarea la grădinițăm, cei proveniți din familii vulnerabile, dar și pensionarii care au resimțit mai puternic decât alte categorii sociale creșterea prețurilor și inflația.

„Sunt în continuare ferm convins că toate propunerile din pachetul de solidaritate sunt echilibrate și făcute cu o atentă analiză a grupurilor țintă. Ne-am dus către copii cu dizabilități, către copii care primesc tichetul pentru participarea la grădiniță, adică copii din familii vulnerabile, și către pensionari care au simțit mai mult decât alții creșterea prețurilor și inflația”, a spus Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, persoanele cu venituri mici sunt cele mai afectate de scumpiri, deoarece acestea își cheltuiesc cea mai mare parte sau chiar întregul venit pentru coșul de consum.

„Inflația îi afectează mai ales pe cei care își cheltuie cea mai mare parte sau toate veniturile pentru coșul de consum”, a mai spus ministrul.

Întrebat despre sursa de finanțare a măsurilor din pachetul social, Florin Manole a explicat că, la nivel guvernamental, finanțarea politicilor publice nu se realizează prin mutarea directă a fondurilor de la un capitol bugetar la altul. Oficialul a subliniat că toate politicile sunt finanțate din bugetul de stat, acesta fiind sursa de finanțare a măsurilor guvernamentale.

„În Guvern, bugetul nu se face cu sursa: luăm de acolo și ducem dincolo. Sursa de finanțare a tuturor politicilor este bugetul”, a subliniat Manole.

Ministrul a oferit și un exemplu privind impactul unor decizii economice asupra veniturilor statului. Potrivit acestuia, majorarea salariului minim generează încasări suplimentare la bugetul de stat de peste 500 de milioane.

„Creșterea salariului minim aduce o încasare suplimentară la bugetul de stat de peste 500 de milioane”, a spus ministrul.

În același timp, Florin Manole a precizat că doar componenta destinată copiilor din pachetul de solidaritate presupune un efort bugetar de câteva sute de milioane de lei. Mai exact, secțiunea de beneficii pentru copii din cadrul acestui pachet social are un cost estimat la 360 de milioane de lei.

„Pachetul de solidaritate, pe secțiunea beneficii pentru copii, costă 360 de milioane de lei”, a declarat Manole.

Ministrul a amintit și dezbaterile din ultimii ani legate de creșterea salariului minim, menționând că începând cu anul 2014 au existat frecvent avertismente potrivit cărora o astfel de măsură ar duce la creșterea șomajului și la încetinirea economiei. Potrivit acestuia, aceste scenarii nu s-au confirmat.

„Din 2014 până astăzi s-a spus de multe ori că dacă va crește salariul minim va crește șomajul și va scădea economia. Nu s-a întâmplat asta”, a completat acesta.

De asemenea, oficialul a explicat că majorarea salariului minim se face în baza unor reglementări existente, menționând că există atât o lege, cât și o directivă europeană care prevăd că salariul minim trebuie să crească în funcție de anumiți indicatori furnizați de Institutul Național de Statistică.