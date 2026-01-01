Agenţii AI sunt acum în centrul atenţiei industriei plăţilor, deoarece permit automatizarea completă a procesului de achiziţie, de la căutarea produselor până la finalizarea tranzacţiei. Directorii din domeniu consideră că această evoluţie marchează o etapă majoră pentru comerţul digital, oferind utilizatorilor posibilitatea de a delega sarcini repetitive şi de comparare a ofertelor către software autonom.

Până de curând, chatboturile ajutau doar la identificarea produselor sau compararea preţurilor, dar consumatorii erau nevoiţi să finalizeze plata manual, pe platforme separate. Această barieră începe să dispară, datorită colaborărilor dintre giganţii plăţilor şi dezvoltatorii de inteligenţă artificială.

Visa şi Mastercard au lansat programe-pilot care permit tranzacţii directe prin agenţi AI, iar reprezentanţii companiilor estimează că tehnologia ar putea fi disponibilă pe scară largă în 2026.

„Aceasta nu este doar o evoluţie incrementală, ci o schimbare structurală comparabilă cu trecerea de la comerţul fizic la e-commerce”, spun oficialii.

Implementarea sistemelor de agentic commerce presupune ca software-ul să opereze autonom, dar în limitele definite de utilizator, asigurând astfel siguranţa tranzacţiilor şi respectarea preferinţelor individuale.

În practică, agenţii AI pot primi instrucţiuni detaliate despre produsele sau serviciile dorite, analiza ofertele disponibile pe piaţă şi finaliza achiziţia folosind datele de plată deja autorizate. Un exemplu relevant îl reprezintă rezervările de zboruri sau vacanţe, unde software-ul poate identifica cele mai avantajoase opţiuni şi poate completa tranzacţia automat.

În anumite situaţii, agenţii AI ar putea realiza achiziţii chiar atunci când utilizatorul nu este conectat, dacă un produs atinge un anumit prag de preţ. Această funcţionalitate oferă flexibilitate şi economisire de timp, însă ridică probleme suplimentare de securitate şi control.

Atât Visa, cât şi Mastercard implementează cadre de securitate adaptate acestei forme de comerţ, pentru a preveni tranzacţii neautorizate şi a proteja datele utilizatorilor. Oficialii Visa afirmă că implementarea comercială a acestor sisteme ar putea începe încă din primul trimestru al anului 2026.

Datele recente indică o creştere semnificativă a utilizării AI în achiziţii, atât pentru căutarea produselor, cât şi pentru compararea ofertelor, ceea ce sugerează că adopţia va fi rapidă odată cu disponibilitatea sistemelor integrate de plată.

Tranzacţiile prin agenţii AI vor fi realizate prin platforme de inteligenţă artificială consacrate, precum ChatGPT sau Gemini, dar şi prin soluţii dezvoltate de comercianţi, bănci sau aplicaţii dedicate. Companiile de plăţi colaborează cu lideri din domeniul AI, inclusiv OpenAI, pentru a asigura o integrare eficientă şi sigură.

Alte iniţiative pe piaţă includ parteneriatul dintre Perplexity şi PayPal, care a lansat un produs de cumpărături agentice pentru utilizatorii din Statele Unite. Această diversitate de soluţii arată că modelul agentic se extinde rapid şi capătă multiple forme, în funcţie de obiectivele comercianţilor şi infrastructura disponibilă.

În paralel, marii comercianţi manifestă prudenţă, temându-se de pierderea controlului asupra relaţiei directe cu clienţii şi de presiunile asupra preţurilor. Unele companii testează propriile sisteme de agentic commerce şi restricţionează accesul agenţilor externi la datele lor, pentru a-şi proteja afacerea.

Dezvoltarea comerţului prin agenţii AI aduce provocări semnificative, în special în domeniul securităţii, autentificării şi responsabilităţii pentru eventuale erori. Industria explorează metode de identificare criptografică a agenţilor autorizaţi şi mecanisme de soluţionare a disputelor.

În acest context, platformele AI devin un actor-cheie în lanţul valoric, alături de consumatori, bănci şi comercianţi. Sistemele trebuie să fie capabile să opereze în siguranţă, să respecte limitele impuse de utilizatori şi să ofere transparenţă în procesul decizional.

În ciuda acestor dificultăţi, liderii din domeniul plăţilor consideră că agentic commerce va deveni parte integrantă a economiei digitale, aducând beneficii pentru consumatori prin economisirea timpului, acces rapid la informaţii şi automatizarea deciziilor de cumpărare.