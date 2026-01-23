Potrivit anunțului făcut de reprezentanții AFM, finanțarea este acordată în cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică și are ca obiectiv principal reducerea situațiilor periculoase apărute în zonele locuite, pe traseele de deplasare ale animalelor sălbatice și în apropierea exploatațiilor agricole, pomicole, a stupinelor și a ariilor naturale protejate.

”Protejarea vieţii oamenilor şi conservarea biodiversităţii trebuie abordate împreună, prin soluţii moderne, eficiente şi fundamentate pe prevenţie. În acest context, în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a fost aprobată o finanţare totală de 24.282.576,06 lei, destinată reducerii conflictelor dintre oameni şi animalele sălbatice în zonele locuite, pe traseele de deplasare ale acestora şi în proximitatea exploataţiilor agricole, pomicole, a stupinelor şi a ariilor naturale protejate”, au transmis, vineri, reprezentanţii Administraţiei Fondului de Mediu.

Reprezentanții instituției subliniază că programul este conceput ca un instrument de prevenție, menit să limiteze accidentele, pagubele materiale și situațiile care pot conduce la intervenții extreme asupra faunei sălbatice.

”Prin aplicarea acestor soluţii, se reduce presiunea asupra faunei şi se contribuie la menţinerea echilibrului dintre activităţile umane şi mediul natural. Până la momentul actual au fost aprobaţi 1.635 de beneficiari, un semn că tot mai multe comunităţi aleg soluţii preventive şi responsabile pentru convieţuirea cu fauna sălbatică. Investiţiile vizează nu doar protejarea proprietăţilor şi a infrastructurii locale, ci şi reducerea riscurilor pentru oameni şi animale”, a mai transmis sursa citată.

În cadrul acestui program, fondurile pot fi utilizate pentru achiziționarea unor echipamente menite să țină animalele sălbatice departe de zonele populate, fără a le pune viața în pericol.

De asemenea, AFM precizează că ”fondurile pot fi utilizate şi pentru achiziţia de instalaţii cu fascicule luminoase sau sisteme acustice, care contribuie la ghidarea animalelor în siguranţă, departe de zonele locuite, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind protecţia habitatelor şi a speciilor”.

Programul este derulat la nivel național și urmărește să încurajeze comunitățile locale să adopte soluții moderne, compatibile cu normele europene, pentru o conviețuire sigură între oameni și fauna sălbatică.