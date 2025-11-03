Daniel Ştefan Micu a preluat luni conducerea Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav (AIBG) şi a subliniat că prioritatea sa este creşterea activităţii şi a numărului de pasageri, astfel încât aeroportul să devină sustenabil din punct de vedere financiar începând cu anii 2027-2028.

”Luni, 3 noiembrie, directorul general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav (AIBG) îşi începe mandatul. În urma procedurii de selecţie, organizată de către Regia Autonomă «Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav» în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, concursul pentru ocuparea postului de director general al AIBG a fost câştigat de către Daniel Ştefan Micu. Dintre cei trei concurenţi înscrişi, Daniel Micu a obţinut cel mai mare punctaj fiind validat pentru postul menţionat”, anunţă aeroportul.

Noul director general vine cu o carieră solidă în cadrul Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA RA), unde a deţinut mai multe poziţii de expertiză, de la siguranţă şi investigaţii, securitate aeronautică şi informatică, până la calitate şi mediu, precum şi în Direcţia Aviaţie Civilă şi Spaţiu Aerian.

Daniel Micu a fost parte din managementul Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav încă de la înfiinţarea sa, deţinând funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie între septembrie 2022 şi octombrie 2025.

Contractul care îi conferă mandatul de director general, valabil între 3 noiembrie 2025 și 29 mai 2029, a fost semnat, iar astăzi Daniel Micu a demarat oficial activitatea în noua sa funcție.

Daniel Micu continuă să facă parte din echipa executivă a Consiliului de Administraţie al AIBG, alături de Mihai Iordache, Liliana Ialomiţeanu, Mihai Hârlab şi Mihai Lucian Pascu, care preia rolul de preşedinte al Consiliului.