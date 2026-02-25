Conform comunicatului transmis de CNAB, spațiul propus spre închiriere este situat în clădirea Corp AB4, la etajul 1, pe latura Est, în zona publică a aeroportului. Suprafața principală este de 93,81 metri pătrați, la care se adaugă un spațiu separat destinat arhivei, cu o suprafață de 9,23 metri pătrați. Amplasarea în zona publică permite accesul facil atât pentru pasageri, cât și pentru însoțitori sau parteneri comerciali.

Reprezentanții companiei subliniază că dezvoltarea infrastructurii comerciale rămâne o direcție prioritară. Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a explicat rolul unei unități bancare în ecosistemul aeroportuar:

„Extinderea şi diversificarea serviciilor disponibile în aeroport reprezintă o prioritate strategică pentru Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Prezenţa unei unităţi bancare într-o zonă publică a Aeroportului Henri Coandă va contribui la creşterea nivelului de confort şi accesibilitate pentru pasageri, însoţitori şi parteneri comerciali, oferind servicii financiare rapide şi sigure într-un punct esenţial de tranzit. Acest demers se înscrie în strategia noastră de dezvoltare a infrastructurii comerciale şi de modernizare a facilităţilor aeroportuare, cu obiectivul de a transforma aeroportul într-un hub modern, adaptat nevoilor actuale ale traficului internaţional”.

Durata contractului de închiriere este de 5 ani. Spațiul este destinat exclusiv activităților bancare, ceea ce indică intenția CNAB de a asigura servicii financiare esențiale direct în terminal – de la operațiuni curente până la schimb valutar, plăți sau alte servicii specifice. Prezența unei bănci într-o zonă publică poate reduce timpii de așteptare și crește gradul de accesibilitate pentru călători.

Procedura de atribuire se va desfășura prin Bursa Română de Mărfuri (BRM). Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 martie 2026, dată la care va avea loc și ședința de licitație, la sediul BRM. Operatorii interesați trebuie să respecte condițiile stabilite în documentația de atribuire.

De ce mizează aeroporturile pe servicii financiare

În marile hub-uri internaționale, serviciile bancare fac parte din oferta standard destinată pasagerilor. Accesul rapid la operațiuni financiare, inclusiv în afara orelor obișnuite de program, este considerat un element-cheie pentru experiența de călătorie. Prin această licitație, CNAB urmărește alinierea la practicile uzuale din aeroporturile moderne și consolidarea facilităților disponibile pe principalul aeroport al României.

Inițiativa reflectă tendința operatorilor aeroportuari de a transforma terminalele în spații multifuncționale, unde serviciile logistice, comerciale și financiare sunt integrate pentru a răspunde nevoilor actuale ale traficului aerian.